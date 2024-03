O prefeito Rudão Gimenes decretou, neste sábado (23), luto oficial de sete dias em Pontal do Paraná por causa da morte de três funcionárias no supermercado Super Rede Atacadista, ocorridas na sexta-feira (22).

Será mantido o expediente normal na sede do Executivo Municipal, bem como em todas as repartições públicas municipais. Entretanto, eventos de lazer e entretenimento serão adiados, explica nota do município, que também informa as providências que foram tomadas no acidente.

Luto Oficial

Com grande pesar e comoção, a Prefeitura de Pontal do Paraná comunica que a cidade inicia um período de 7 (sete) dias de Luto Oficial, contados a partir da data de publicação do Decreto Nº 11.663. O decreto é uma manifestação pública de pesar em memória e respeito às vítimas da tragédia ocorrida no município.

Na noite de sexta-feira, 22 de março de 2024, o desabamento de lajes e caixas d’água na loja do supermercado Super Rede do Balneário Canoas, provocou mortes e deixou pessoas feridas. Os feridos leves foram encaminhados ao Pronto Atendimento 24 Horas de Praia de Leste, enquanto os feridos graves foram levados ao Pronto Socorro Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

Assim que comunicada, a Prefeitura prestou toda a assistência com equipes das secretarias municipais de Segurança Pública, de Saúde e de Obras e Serviços Públicos, isolou o local, orientou o trânsito, auxiliou com máquinas e contribuiu com o trabalho realizado pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil.

Da mesma forma, o município colabora com as autoridades na identificação das causas do acidente, se solidariza com as famílias das vítimas e continua acompanhando o estado de saúde dos feridos.

Durante o período de luto, as bandeiras nacional, estadual e municipal serão hasteadas a meio-mastro nos prédios públicos.

