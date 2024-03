Pontal do Paraná faz carreta de conscientização e blitz contra a dengue

Depois de realizar um dia inteiro de ações em quatro balneários, na semana passada, a Prefeitura de Pontal do Paraná reforça o combate à dengue nesta semana com envolvimento de agentes de combate à endemias, agentes comunitários de saúde e servidores de todas as secretarias municipais.

Todos os dias há divulgação de vídeos educativos e um vídeo exclusivo será veiculado pelas escolas em grupos de pais e alunos nas redes sociais. Haverá duas carreatas, uma nesta terça-feira (12) entre os balneários Monções e Ipanema, e outra na sexta (15), de Ipanema a Pontal do Sul, ambas a partir das 16h, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Corpo de Bombeiros.

MUTIRÃO E BLITZ: Outras duas ações educativas completam a campanha. A primeira será um mutirão na quinta (14) no Balneário Canoas com todos os agentes públicos de saúde e reforço dos servidores de outras secretarias. E na tarde de sexta (15), a partir das 14 horas, haverá uma blitz educativa no posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na PR 407 (Km 16,5) com abordagens aos motoristas que chegam à cidade para o final de semana.

MULHERES À FRENTE: A campanha pontalense atende também um pedido da primeira-dama do Paraná, Luciana Saito Massa, que convocou os municípios que têm prefeitas, vice-prefeitas e primeiras-damas para mobilização com apoio do Governo do Estado no combate à dengue.

Em Pontal do Paraná, a professora Patrícia Millo Marcomini, vice-prefeita, assumiu o desafio ao lado da secretária municipal de Saúde, Josinéia de Araújo. O primeiro vídeo da semana traz um recado da vice-prefeita. Os outros vídeos contém mensagens da capitã do Corpo de Bombeiros Júlia dos Santos Saldanha Frazzato, do fiscal sanitário municipal Antônio Calheiros (exclusivo para as escolas municipais), da coordenadora da Vigilância Epidemiológica Jéssica Emelyn (veiculado nesta terça, 12), do secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Jackson Cesar Bassfeld, da secretária de Saúde, Josinéia de Araújo, e do próprio prefeito Rudão Gimenes.

Segundo a coordenadoria da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, prosseguem as ações com visitas aos domicílios para eliminar os possíveis criadouros do mosquito Aedes Aegypti, orientar sobre acondicionar e descartar corretamente o lixo.