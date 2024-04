Pontal do Paraná faz consulta pública sobre Plano Diretor

A Prefeitura de Pontal do Paraná realiza uma consulta pública para definição das prioridades do Plano Diretor do município.

A população poderá conhecer melhor e escolher as propostas oriundas das oficinas participativas realizadas em diversas regiões da cidade.

“Esta consulta é muito importante para definirmos um Plano de Ação e Investimento participativo e alinhado às necessidades do município e suas regiões”, afirma a administração.

Para participar, o morador deve se identificar, indicar a região onde reside, e, na sequência, escolher as prioridades para Pontal do Paraná, entre as propostas e ações definidas para cada diretriz.

O formulário da consulta pública pode ser acessado no seguinte link: https://forms.gle/KQtWwQpf2RZikuVB8