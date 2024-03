Pontal do Paraná ganha Posto de Atendimento Avançado do Detran

Foi reinaugurado na tarde desta quarta (28), no balneário Ipanema, o posto de atendimento do Detran (Departamento Estadual de Trânsito do Paraná) após obras para reforma e ampliação. O local agora é um Posto de Atendimento Avançado e ganha condições de ampliar os serviços aos proprietários de veículos e condutores residentes em Pontal do Paraná.

Localizado na PR 412, nº 5.807, o prédio passou por obras com investimentos estaduais em terreno municipal onde já funcionava o antigo posto.

O diretor-presidente do Detran-PR, Adriano Furtado, destacou a ampliação do local em função da demanda pelos serviços locais do Detran com expressivo crescimento da cidade nos últimos anos. Dados do IBGE apontam que Pontal do Paraná chegou aos 30.425 habitantes no Censo divulgado em 2023. Estimativas apontam que há mais de 10.500 automóveis em circulação no município, muitos deles emplacados em outras cidades.

Participaram da solenidade, além do prefeito Rudão Gimenes, a vice-prefeita Patrícia Millo Marcomini, a secretária municipal de Segurança Pública Any Brasil Messina, todos os secretários da administração municipal e vereadores representando a Câmara de Pontal, além de outras autoridades civis e militares. O deputado estadual Anibelli Neto esteve na cidade e participou do evento.

Posto Avançado: Reconstruído em área do município, com recursos estaduais, o posto de atendimento veicular do Detran se torna um Posto Avançado de Atendimento e passa a ofertar mais serviços. Somente o exame prático de direção, para emissão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) continuará a ser feito em Paranaguá. O posto oferece serviços especificamente relacionado a veículos como pedido de emplacamento de veículos novos; transferência de propriedade, mudança de endereço do veículo, 2ª via de documentos, vistorias, alterações veiculares (cor, placa, motor, combustível, chassi, etc), baixa do veículo e certidões veiculares e comunicação de venda.