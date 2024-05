Pontal do Paraná: inscrição no Talento Tech Paraná vai até terça-feira

O Programa Talento Tech Paraná está com inscrições abertas para selecionar 20 estudantes de Pontal do Paraná da rede estadual de ensino – alunos ou egressos do ensino médio ou dos cursos superiores das sete universidades estaduais (EaD ou presenciais) – para cursos de qualificação em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em 2024.

As bolsas ofertadas são de R$ 1.350 para alunos e ex-alunos do Ensino Médio.

As aulas serão híbridas com parte do curso em EAD e aulas presenciais quinzenais. Para se inscrever é obrigatório residir em Pontal do Paraná. O prazo de inscrições termina às 17h de terça-feira (4 de junho), e as inscrições devem ser feitas on-line acessando: https://ead.uepg.br/apl/phi/

Iniciativa do Governo do Estado, por meio das secretarias do Planejamento, da Inovação, Modernização e Transformação Digital, da Educação, de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e Fundação Araucária, o Talento Tech é uma parceria com a Prefeitura de Pontal do Paraná.

Pontal do Paraná está entre as 50 cidades selecionadas para participar do projeto Talento Tech Paraná, que será implementado pela Secretaria de Estado do Planejamento, em parceria com as secretarias estaduais de Educação e de Inovação, Modernização e Transformação Digital, e com a Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná).

No dia 1º de abril, o prefeito Rudão Gimenes esteve em Curitiba, no auditório da Celepar, onde assinou o termo de adesão, garantindo as 20 vagas para a cidade (foto).