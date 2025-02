Pontal do Paraná realiza audiência pública do Plano Plurianual

Pontal do Paraná realiza audiência pública do Plano Plurianual

A Prefeitura de Pontal do Paraná convida a população para a Audiência Pública do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029, que acontecerá no dia 20 de fevereiro, às 18h, no Centro de Capacitação da Educação, localizado na Rua Didio Costa, 422, em Praia de Leste.

O PPA define as diretrizes, prioridades e investimentos do governo municipal para os próximos quatro anos. Ele pode ser revisado anualmente e serve como base para a elaboração do orçamento e execução de políticas públicas voltadas ao bem-estar da população em diversas áreas, como saúde, educação, infraestrutura e meio ambiente.

A participação da comunidade é essencial para garantir que as decisões atendam às reais necessidades da população. Além da presença no evento, os moradores também poderão contribuir de forma online, enviando sugestões e opiniões pelo formulário disponível até o dia 21 de fevereiro.

Acesse o formulário: https://forms.gle/QhG7tiFibHRfQexg6