Pontal do Paraná sedia 2ª Etapa do Circuito Brasileiro Profissional de quinta a domingo

Litoral paranaense recebe etapa nacional de Bodyboarding pelo segundo ano consecutivo

As areias de Ipanema sediam, de quinta a domingo (11 a 14) uma das três etapas do Circuito Brasileiro Profissional de Bodyboarding 2024. A Federação Paranaense de Bodyboarding monta a estrutura técnica nesta quarta (10) e as competições começam quinta (11), às 8h30. As baterias estão programadas até domingo (14).

A expectativa é reunir mais de 100 atletas em Pontal do Paraná (masculino e feminino) nas categorias: profissional masculino, profissional feminino, open masculino, open feminino, sub-18 masculino, sub-18 feminino e PCD. Serão distribuídos mais de R$ 50 em prêmios (do 1º ao 9º) e mil pontos estarão em disputa no ranking nacional. Além da visibilidade no cenário nacional, a competição também agita o turismo de inverno e a economia da cidade.

O Circuito Brasileiro Profissional terá apenas três etapas em 2024. A primeira foi em Itacoatiara, no Rio de Janeiro, e a última será em Saquarema, também no Rio, entre 18 e 21 de julho. Pontal do Paraná é protagonista por sediar a 2ª Etapa e se insere cada vez mais no calendário da modalidade. As ondas de Ipanema vão se tornando um dos principais redutos do esporte no Paraná.

O evento integra a agenda dos Jogos de Aventura e Natureza – Festival de Inverno, promovido pelo Governo do Paraná. e conta com apoio da Prefeitura. Serão vários eventos esportivos realizados na cidade até 9 de agosto.

EVENTOS DO FINAL DE SEMANA EM PONTAL DO PARANÁ.

10 a 14 – Bodyboarding – Praia de Ipanema

13 e 14 – Festival da Família – Centro de Eventos Marissol