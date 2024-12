Pontal do Paraná tem festa de aniversário e abertura da operação Verão 24/25

Pontal do Paraná comemora, nesta sexta-feira, 20 de dezembro, 29 anos de emancipação política. A programação de atividades e atrações acontece até sábado (21), no Centro de Eventos do Balneário Marissol, das 9h às 17h, voltada para todas as idades.

A cidade também recebe o governador Ratinho Junior e comitiva para a abertura da abertura oficial da operação Verão.

Destaques do dia 20

A celebração dos 29 anos de Pontal do Paraná começa com o tradicional Ato Cívico, às 9h, marcando o início oficial das festividades.

Em seguida, será realizada a entrega das Comendas Caiçaras, uma homenagem às pessoas que contribuíram significativamente para o desenvolvimento do município.

Logo após, haverá a entrega de 7 casas populares às famílias contempladas, simbolizando um marco na política habitacional da cidade.

Para completar, teremos o sorteio de brindes especiais e o tradicional bolo de aniversário.

Dia 21 de Dezembro: Verão 2024/2025

No segundo dia, às 10h, será realizada a abertura oficial da operação Verão Maior Paraná 2024/2025 pelo governador Ratinho Junior. A programação segue até as 17h, com atividades e diversão para toda a família.

Atrações Especiais

Nos dois dias de evento, a população poderá aproveitar:

🎪 Festival da Família

🪂 Balonismo e Paramotor

🎠 Brinquedos Infláveis

🌟 Feira Empodera

🏐 Torneio de Vôlei

💃 Apresentações de Grupos de Dança

Shows Imperdíveis nos Dias 20 e 21

A celebração dos 29 anos de Pontal do Paraná será ainda mais especial com grandes atrações musicais!

20 de dezembro: Sullivan e Alanis animam o público com seus sucessos.

animam o público com seus sucessos. 21 de dezembro: Felipe Eduardo sobe ao palco trazendo muita energia e música boa.

Os shows começam às 13h30 em ambos os dias, garantindo diversão e entretenimento para toda a família.