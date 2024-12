Pontal realiza Conferência Municipal Extraordinária da Cidade

A Prefeitura de Pontal do Paraná convida a população para a Conferência Municipal Extraordinária da Cidade, um momento essencial para fortalecer a participação cidadã na gestão do município.

Data: 03 de dezembro (terça-feira)

Horário: 9h

Local: Centro de Capacitação da Educação

Endereço: Rua Dídio Costa, 422 – Praia de Leste

Objetivos do encontro:

• Apresentação do Plano Diretor: Conheça a principal ferramenta de planejamento e desenvolvimento urbano da cidade para os próximos 10 anos que define as diretrizes para o crescimento sustentável de Pontal do Paraná.

• Eleição dos novos conselheiros: Escolha os representantes que integrarão o Conselho Municipal da Cidade, órgão responsável por acompanhar, fiscalizar e propor melhorias para o desenvolvimento urbano.

Sua participação é fundamental para construir uma Pontal do Paraná mais moderna, organizada e sustentável.