Pontal realiza debate sobre saúde do trabalhador na construção civil

A saúde do trabalhador na construção civil será tema de palestra e debate em Pontal do Paraná.

De acordo com a prefeitura, a construção civil é um dos setores mais importantes e que mais empregam no município. “Cidade que cresce tem construções em todas as regiões e por isso é indispensável sempre criar melhores condições ao bem-estar dos trabalhadores nos canteiros de obras”, destaca a divulgação do evento .

A palestra, seguida de debate, é uma promoção da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Vigilância em Saúde, e acontece no dia 30, a partir das 18 h, no Centro de Capacitação (rua Didio Costa, 422) em Praia de Leste.

A palestra é aberta ao público em geral e não exige inscrição prévia, basta comparecer e participar.