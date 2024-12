Pontal terá queima de fogos (de baixo estampido) em 5 praias

A celebração de Ano Novo em Pontal do Paraná terá a tradicional queima de fogos, que este ano será realizada em cinco balneários da cidade, permitindo a visualização em todos os 23 km da orla.

De acordo com a Prefeitura, o espetáculo, com duração de 8 minutos, será realizado com fogos de estampido reduzido, “garantindo um show visual deslumbrante e mais respeito ao bem-estar de pessoas sensíveis a ruídos e dos animais”.

• Praia de Leste

• Santa Terezinha

• Ipanema

• Shangri-lá

• Pontal do Sul