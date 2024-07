Ponte de Guaratuba pode empregar 450 pessoas até final do ano, diz governo

Foto: Gabriel Rosa/AEN

A construção da ponte de Guaratuba emprega 296 pessoas, “direta ou indiretamente”, divulgou o governo estadual nesta quinta-feira (4). “A previsão do Consórcio Nova Ponte, vencedor da licitação, é contar com mais de 450 funcionários até outubro ou novembro”, diz a publicação na Agência Estadual de Notícias, sem citar o principal assunto envolvendo a obra: as dificuldades da empresa líder do consórcio, a OEC (Odebrecht Engenharia e Construção), que, entrou em recuperação judicial para renegociar US$ 4,6 bilhões (cerca de R$ 25 bilhões) em dívidas.

“A expectativa é chegar a 600 pessoas trabalhando simultaneamente durante o pico das obras, que deve se estender até setembro de 2025”, segue a publicação.

Um dos contratados para trabalhar no projeto é o técnico de Segurança no Trabalho Antônio Feitosa, de 45 anos, que mora há dois anos em Guaratuba e está na obra desde outubro do ano passado. “Eu me mudei para a cidade buscando qualidade de vida e já de olho nesse grande projeto, que eu sabia que sairia do papel e abriria oportunidades para quem tem qualificação profissional”, diz.

Há 23 anos na área, Feitosa acompanha as equipes na gestão operacional dos trabalhadores no canteiro de obras. “A prioridade é contratar o pessoal daqui do Litoral mesmo, para dar oportunidades para a população que vai ser diretamente beneficiada por essa obra. E como morador de Guaratuba, me sinto orgulhoso por estar envolvido em um projeto que vai melhorar tanto a vida na cidade”, afirma.

O Governo do Estado está investindo R$ 386,9 milhões para a construção da estrutura, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística. Em abril, o Instituto Água e Terra (IAT) liberou a licença de instalação do empreendimento, dando início às atividades de perfuração para as bases da ponte. A obra, que está em 11% de execução, tem prazo de 24 meses para a entrega. Também estão em andamento os estudos de fauna e flora.

Mauro Moraes, secretário estadual do Trabalho, Qualificação e Renda | foto: SETR

Para o secretário estadual do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, a ponte sobre a baía de Guaratuba traz grandes impactos para a economia da região. “As obras já repercutem em várias dimensões da economia local, em especial pelo fato de que abrem, de imediato, oportunidades de emprego para trabalhadores de Guaratuba e municípios vizinhos”, afirma.

“Após sua conclusão, a ponte ainda será responsável pela criação de empregos e geração de renda, pois terá papel fundamental no desenvolvimento do Litoral paranaense, atraindo turistas e, com isso, novos serviços e postos de trabalho”, salienta Moraes. “E isso também ocorre em obras do Governo do Estado realizadas em outras regiões, beneficiando a população paranaense com infraestrutura e com o avanço da oferta de empregos nos mais diversos setores da economia”.

Vagas abertas – O Consórcio Nova Ponte tem oportunidades para quem quer trabalhar no projeto, fazendo a contratação direta ou via Sine (Sistema Nacional de Emprego). A Agência do Trabalhador de Guaratuba está com 72 vagas abertas para início imediato, em áreas como operador de grua e de retroescavadeira, lubrificador, maçariqueiro e greidista, profissional que acompanha os serviços de terraplanagem. Quem tem interesse pode ir até a agência, na Rua Dr. Carlos Cavalcante, 278, no Centro de Guaratuba.

Mas os currículos também podem ser enviados para o e-mail da construtora ([email protected]) ou ser entregue pessoalmente no canteiro administrativo, na Rua Nossa Senhora de Lourdes, 298, também no Centro de Guaratuba.

Fiscalização – Todas as etapas da obra realizada pelo Consórcio Nova Ponte são fiscalizadas pelo Consórcio Supervisor da Ponte de Guaratuba, com acompanhamento também dos técnicos do DER/PR e do IAT.

OEC diz que recuperação judicial não abrange consórcio

Em nota encaminhada à imprensa, a OEC, que detém 50% do Consórcio Nova Ponte através de suas controlada OECI, afirmou que “a obra seguirá seu curso previsto. Importante enfatizar que “projetos executados em consórcio, a exemplo da Ponte de Guaratuba, estão fora do perímetro da reestruturação”.

Já o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, disse que o governo estadual não teme atrasos na entrega da obra, prevista para 2026. Ele afirmou que, na assinatura do contrato a empresa apresentou uma apólice de garantia no valor de R$ 120 milhões – o que daria pouco menos de 30% do custo da ponte.

