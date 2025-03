Porto de Paranaguá celebra 90 anos em cerimônia no cais da TCP

Evento contou com a presença da comunidade portuária e do governador do estado

Foto: TCP / Divulgação

Na manhã desta segunda-feira (17), o Porto de Paranaguá celebrou seus 90 anos de história em cerimônia realizada no cais do Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP). Representantes da Portos do Paraná, TCP, membros da comunidade portuária e o governador do estado, Ratinho Junior, estiveram presentes.

“O aniversário de 90 anos é um marco histórico, que reforça a solidez e o comprometimento de toda a comunidade parnanguara e do setor portuário para alçar o Porto de Paranaguá como referência global em eficiência e inovação. Os sucessivos recordes de movimentação e o aumento no número de empregos gerados dão uma dimensão do quão fundamental o Porto se tornou para tanto para a economia local quanto para o Brasil”, declarou Rafael Stein Santos, gerente institucional e jurídico da TCP.

Em 2024, o Porto alcançou uma movimentação de mais de 66 milhões de toneladas, recorde histórico que superou em 2,1% o volume movimentado em 2023. As operações de contêineres na TCP também foram recordes e chegaram a 10,8 milhões de toneladas em mercadorias, enquanto a movimentação de contêineres ultrapassou 1,5 milhão de TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés), tornando o Porto de Paranaguá o segundo do Brasil a atingir este marco.

Do total de mercadorias embarcadas e desembarcadas em contêineres, o destaque foi para a exportação de carnes e congelados, que chegou a 3,4 milhões de toneladas. “O Terminal de Contêineres de Paranaguá detém há anos o título de maior corredor de exportação de carne de frango congelada do mundo e, com os mais recentes investimentos executados pela TCP, agora o Porto de Paranaguá conta com o maior pátio para armazenagem de contêineres refrigerados da América do Sul, com 5.268 tomadas, garantindo segurança e capacidade operacional”, ressaltou Santos.

As festividades começaram pela manhã com uma cerimônia de recepção à comunidade portuária, seguido de ato oficial realizado na faixa portuária, no berço 218 do Terminal de Contêineres de Paranaguá. Na ocasião, houve o lançamento do livro Porto de Paranaguá – 90 anos e a obliteração – carimbo com aspecto simbólico, histórico e singular – do selo oficial comemorativo dos Correios alusivo ao aniversário.

No cais, também esteve atracado o navio de guerra da Marinha, a Fragata Liberal (F-43), que recebeu as autoridades durante a cerimônia. Com 129 metros de comprimento e 13,5 metros de largura, a embarcação foi construída na Inglaterra e lançada ao mar em 1977, sendo incorporada à Marinha do Brasil em 1998.