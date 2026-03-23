Porto Escola 2026 inicia com visitas de alunos ao cais em Paranaguá

Projeto chega à 11ª edição com foco em educação ambiental e logística portuária

Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná

Alunos da Escola Municipal Almirante Tamandaré, de Paranaguá, participaram da primeira visita de 2026 do projeto Porto Escola, da Portos do Paraná. A atividade foi realizada nesta sexta-feira (20), no Palácio Taguaré, onde o grupo assistiu a uma palestra sobre a fauna da Baía de Paranaguá, a presença dos portos nesse ecossistema e o funcionamento da logística portuária.

Na programação, os visitantes recebem um panorama da história do Porto de Paranaguá, sua evolução ao longo dos 91 anos e, ao final, realizam uma visita ao cais.

Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná

Para a bióloga da Portos do Paraná, Jaqueline Dittrich, a visita ao cais é o ponto alto da experiência. “É um momento em que os olhos brilham. Eles conseguem ver de perto os navios e tudo aquilo que ouvem de familiares e amigos portuários sobre o dia a dia do porto”, destacou.

Uma das alunas, Antonelli Rosa Streglitz, de 10 anos, faz parte de uma família de portuários. O pai, o tio e o avô atuam no porto, mas ela nunca havia visitado a área do cais. “Eu achei muito interessante, porque, além de ser uma das partes mais importantes de Paranaguá, é daqui que saem os grãos, o açúcar e outras cargas”, contou.

Já Breno Luiz Viana Galdino, de 12 anos, não escondeu o entusiasmo. “Estou impressionado, os navios são gigantes!”, afirmou.

Helena Fernandes da Conceição, de 10 anos, definiu a visita como única. “Foi um dos passeios mais diferentes que a escola já fez. Achei muito legal e consegui aprender bastante”, disse.

Todas as crianças que participam das visitas são convidadas a desenhar o que viram e a escrever uma frase sobre o conteúdo aprendido. Os materiais passam por uma seleção, e os 30 que mais se destacam ganham um passeio de barco pela Baía de Paranaguá no final do ano.

O projeto da Portos do Paraná completou 10 anos em 2025, com mais de 16 mil estudantes do 5º ano das escolas municipais de Paranaguá e Antonina atendidos ao longo desse período.

Foto: Mayara Locatelli/Portos do Paraná

Fonte: GCom Portos do Paraná