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Guto Silva destaca força do emprego no Paraná em entrega de veículos e novo programa de empregabilidade

Redação
Fotos: Alex Adam/Secid-PR

O Governo do Estado entregou, nesta segunda-feira (23), em Curitiba, 237 veículos para as Agências do Trabalhador do Paraná. O investimento é de R$ 23,2 milhões. Os carros vão reforçar a busca por vagas e o atendimento nos escritórios em todo o Estado.

O evento também marcou o lançamento do programa Conexão Empregabilidade, que busca aproximar a escola do mercado de trabalho, apoiar a inserção de estudantes a partir dos 14 anos e ampliar o acesso a vagas e programas de aprendizagem.

Para o secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, a entrega fortalece a estrutura para acompanhar o novo momento econômico do Paraná. “É uma entrega importante de veículos para conectar essa nova realidade às Agências do Trabalhador, que também passaram por transformação”, afirmou.

Os dados reforçam o cenário econômico: o Paraná é o 4º maior empregador do Brasil, com mais de 80 mil vagas com carteira assinada em 2025; lidera a geração de empregos, com 18 mil postos formais em janeiro de 2026; e mantém o maior piso salarial regional do país, com mais de 6 milhões de pessoas trabalhando.

“Somos uma locomotiva da economia, e isso exige estrutura. As Agências do Trabalhador são as embaixadas do progresso”, disse.

Redação
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