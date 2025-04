Portos do Paraná recebe homenagem na Câmara de Paranaguá

Proposta foi apresentada por Welington Frandji e aprovada por unanimidade | foto: Câmara Municipal de Paranaguá

A Câmara Municipal de Paranaguá aprovou, nesta terça-feira (15), o título de Honra ao Mérito Empresarial à Portos do Paraná. A proposição é do vereador Welington Frandji (Podemos), que destacou a importância e a relevância da empresa pública para a cidade, especialmente pelos seus 90 anos de existência. Por unanimidade, os parlamentares presentes à sessão aprovaram o decreto legislativo.

“É com muita satisfação que recebemos mais essa homenagem da Câmara Municipal de Paranaguá. A Portos do Paraná tem como objetivo ampliar, cada vez mais, a integração com a cidade. O nosso compromisso é ser o grande polo escoador da produção do Estado, e este título é um reconhecimento desse trabalho, ainda mais nas comemorações dos 90 anos”, agradeceu Luiz Fernando Garcia, diretor-presidente da empresa pública.

O vereador Welington Frandji lembrou que a história da Portos do Paraná se entrelaça com a história de Paranaguá e que nada mais justo do que conceder esse título. “É uma empresa pública que representa o maior porto graneleiro da América Latina, com vários recordes alcançados e uma gestão muito eficiente. É um momento muito importante para a cidade, que não poderia passar em branco por esta Casa. Trago, não só em meu nome, mas em nome de todos os vereadores, essa homenagem”, justificou Frandji.

Vereador e portuário, Luizinho Maranhão (PL) também agradeceu pela homenagem e lembrou da importância do Porto de Paranaguá na geração de emprego e renda para a cidade, além do papel essencial dos trabalhadores que fazem a engrenagem girar. “Essa homenagem é merecida e reforça o título de melhor porto do Brasil por cinco anos seguidos. E, se é o melhor porto do Brasil, isso se deve – e muito – a todos os trabalhadores”, destacou.

O presidente da Câmara, Adalberto Araújo (Republicanos), também saudou a Portos do Paraná. “Parabéns a todos os funcionários, à diretoria e a todos que fazem do Porto de Paranaguá, em especial, o melhor e mais eficiente do Brasil”, finalizou o parlamentar.