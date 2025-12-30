Postos fixos do Verão Maior Paraná promovem convivência nas praias do Litoral e Costa Noroeste

Até o dia 1.º de fevereiro, moradores e turistas terão acesso gratuito a uma ampla programação esportiva, recreativa e de bem-estar

Foto: Jow D’Ambros/SEES

O Governo do Estado iniciou neste sábado (28) as atividades dos postos fixos do Verão Maior Paraná 2025/2026, projeto coordenado pela Secretaria do Esporte (SEES).

Até o dia 1º de fevereiro, moradores e turistas do Litoral e da região Noroeste terão acesso gratuito a uma ampla programação esportiva, recreativa e de bem-estar. Ao todo, dez postos fixos estão em funcionamento diariamente, das 8h às 12h e das 15h às 19h, oferecendo infraestrutura completa para atividades físicas e recreação.

No Litoral, os postos estão instalados em Guaratuba, Riviera, Caiobá, Praia de Leste, Shangri-lá, Ipanema e Paranaguá. Já no Noroeste, as ações acontecem em Porto Rico, Porto São José e Porto Maringá.

Os espaços funcionam como verdadeiros centros de convivência esportiva e comunitária, reunindo competições, aulas orientadas, recreação e ações de qualidade de vida para todas as idades. Entre as atividades permanentes estão aulas de ginástica, funcional e ritmos, recreação infantil e familiar, torneios esportivos e gincanas, além do empréstimo de materiais esportivos e modalidades livres como vôlei de praia, beach tennis, futebol de areia, teqball, além de equipamentos como muro de escalada e tirolesa.

A temporada 2025/2026 marca também o retorno do tradicional “condomínio intersetorial”, reunindo 14 parceiros do Governo do Estado, integrando ações de esporte, cidadania, turismo, segurança, bem-estar e educação. Compõem essa rede a Secretaria de Desenvolvimento Social e Família (Sedef), Sanepar, Secretaria do Turismo, Detran-PR, Hospital Erasto Gaertner, Secretaria das Cidades (Secid), Instituto Água e Terra (IAT), Secretaria do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), Secretaria da Segurança Pública (Sesp), Secretaria do Trabalho, Secretaria da Cultura, Copel e Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti).

A programação do verão estadual também contempla atividades culturais e grandes eventos esportivos. Entre os dias 2 e 31 de janeiro, os Palcos Sunset instalados em Caiobá, Guaratuba, Shangri-lá, Porto Rico e Porto São José oferecerão gratuitamente 52 shows com artistas paranaenses, ampliando o acesso à cultura e fortalecendo o turismo regional. Na última temporada, 49 apresentações reuniram mais de 43 mil pessoas.

Os Jogos de Aventura e Natureza (JANs) movimentarão o calendário com 45 eventos distribuídos ao longo de 13 semanas, com competições de corrida, surf, bodyboarding, futevôlei, beach tennis, mountain bike, entre outros. Entre os destaques estão o Desafio Olímpico de Vôlei, a Maratona Aquática de Guaratuba e o ITF Beach Tennis, etapa mundial da modalidade.

Uma equipe capacitada formada por profissionais e acadêmicos das áreas de Educação Física, Turismo e Comunicação atua diretamente nos postos fixos, assegurando qualidade, orientação técnica e segurança aos participantes. O programa conta ainda com equipe específica de avaliação física em Caiobá e com frentes itinerantes que percorrem municípios do Litoral, permanecendo uma semana em cada localidade. Duas equipes atendem os balneários de Pontal do Paraná e Guaratuba, enquanto outra percorre Antonina e Guaraqueçaba.

Durante reunião com as equipes antes do início oficial das atividades, o secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski, destacou a grandiosidade e o compromisso do Governo do Estado com o programa. “Trata-se de uma das operações mais respeitadas do país. Não existe outro Estado com um verão estruturado pelo governo com esse nível de oferta gratuita. Hoje o esporte é respeitado porque tem força de trabalho, planejamento e organização. Que seja o maior verão de todos os tempos”, afirmou.

Com forte integração entre esporte, cultura, turismo e políticas públicas, o Verão Maior Paraná reafirma o compromisso do Governo do Estado com a promoção do bem-estar, do desenvolvimento social e do lazer qualificado para a população paranaense e visitantes.