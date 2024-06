Prazo de inscrição no Programa Talento Tech-PR é prorrogado

O Programa Talento Tech-PR ampliou para até 17h desta quinta-feira (6) o prazo das inscrições do processo de seleção para bolsistas, realizado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), que vai qualificar mil jovens em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em 2024.

O programa vai destinar 500 bolsas para alunos e egressos do Ensino Médio (rede estadual) e outras 500 para alunos do Ensino Superior das sete universidades estaduais, seja em cursos EaD ou presenciais.

Serão atendidos moradores de 50 cidades, cinco delas no Litoral: Antonina, Guaraqueçaba, Matinhos, Morretes e Pontal do Paraná.

A iniciativa é realizada pelo Governo do Estado por meio das secretarias do Planejamento; da Inovação, Modernização e Transformação Digital; da Educação; de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Fundação Araucária.

As bolsas terão valor de R$ 1.350 para alunos e ex-alunos do Ensino Médio e de R$ 1.500 para alunos que estejam cursando o Ensino Superior.

Para os que almejam as vagas do Ensino Médio é requisito ser aluno nesse grau de instrução da rede de educação pública paranaense, matriculado e frequentando a 2ª série, 3ª série ou 4º série; ou ser egresso (entre os anos de 2019 e 2023) do Ensino Médio da rede de educação pública (todas as séries cursadas no sistema público estadual de ensino) e não ser acadêmico ou egresso de curso superior.

Para os candidatos às vagas do Ensino Superior, além da comprovação de residência em um dos 50 municípios participantes, também são requisitos ser acadêmico (modalidade presencial ou EaD) do sistema de Ensino Superior paranaense, preferencialmente dos cursos das áreas de Tecnologia e Inovação, com matrícula ativa nos dois primeiros anos da graduação (quatro primeiros semestres) e ter conta-corrente no Banco do Brasil.

É obrigatório residir no município de inscrição. Veja quais: Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Antonina, Bocaiúva do Sul, Brasilândia do Sul, Cândido de Abreu, Cerro Azul, Clevelândia, Congonhinhas, Cruzeiro do Sul, Curiúva, Doutor Ulysses, Francisco Alves, Guaraci, Guaraqueçaba, Imbaú, Inácio Martins, Ipiranga, Itaperuçu, Itaúna do Sul, Japira, Jardim Alegre, Laranjal, Lupionópolis, Mandirituba, Manfrinópolis, Mariluz, Matinhos, Morretes, Nova Laranjeiras, Piraquara, Pontal do Paraná, Porecatu, Primeiro de Maio, Ramilândia, Reserva, Rio Branco do Ivaí, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Maria do Oeste, Santa Mônica, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Tamarana, Tijucas do Sul, Tunas do Paraná, Ventania e Xambrê.

As inscrições devem ser feitas aqui: ead.uepg.br/apl…