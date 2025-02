Prefeito Adriano Ramos fala na Câmara sobre o início da gestão

Fotos: Divulgação

O prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos (Republicanos) compareceu à sessão solene de abertura da 19ª Legislatura da Câmara Municipal na final da tarde desta segunda (3). Seguindo a tradição de o chefe do Executivo, discursou na abertura do ano legislativo, fez um balanço do primeiro mês da nova gestão.

Adriano Ramos disse lembrar dos oito anos em que foi vereador e da filha Rebeca, hoje mãe do neto Dudu, ainda pequena sentada assistindo às sessões. “Tenho imenso respeito por essa casa… essa tribuna é sagrada”, disse o prefeito, agradecendo ao secretariado que definiu como altamente técnico e capacitado que não foge à luta.

“Isso me torna um prefeito muito seguro. Na posse começamos a construir a Paranaguá de todos. Acredito que um prefeito tem que atender todas as demandas. Não a um grupo. Tem que ser de todos”, iniciou, dizendo que encontrou a Prefeitura em completo abandono mas não iria criticar e sim mostrar fatos. “A situação financeira é difícil mas não vim lamentar. Vim trazer a mensagem da nova Paranaguá. Mesmo com toda a dificuldade de 34 dias de gestão, no último dia 31 pagamos os cargos comissionados da gestão anterior. Com dificuldade. Pagamos o terço das férias dos professores. E hoje pagamos o piso nacional do magistério”, detalhou o prefeito.

Ele prosseguiu lembrando que já foi instalada iluminação nos trapiches das ilhas, que o trapiche da estação náutica está interditado, mas a gestão conseguiu o trapiche junto ao Governo do Estado. Lembrou que a gestão começou a pavimentação pela Gabriel de Lara, executa obras de drenagem no Parque São João e em breve terá recuperado a depuradora de ostras.

Agradeceu à deputada estadual Flávia Francischini, ao Governo do Estado, ao IAT e aos permissionários do novo mercado do peixe, que mantiveram e aprovaram o projeto apresentado. Como conquistas importantes da gestão na área de saúde, citou também a linha de retorno às 13 horas para pacientes que retornam de tratamentos médicos em Curitiba, que agora chegam mais cedo à Paranaguá; a reativação do programa Remédio em Casa para pessoas acamadas ou com dificuldade de locomoção; e a diminuição nas filas de espera por consultas na UPA.

Sobre a Segurança Pública disse que a gestão já conseguiu reforçar, mesmo com muitos guardas ainda em férias, e que a população já sente isso nas ruas e nas ilhas. Também afirmou que a Ilha dos Valadares será e já está sendo tratada como uma cidade. Que assim que chegou à Prefeitura determinou que uma das duas trail blazers que estava para servir ao prefeito passa agora a ficar 24 horas disponível ao atendimento da segurança em Valadares, que teve a base da GCM reativada.

Agradeceu aos vereadores pela aprovação da grande reforma administrativa, que dará governabilidade, capacidade de fiscalização de contratos, subsídio a Cagepar e que também vai fiscalizar o transporte coletivo.

Mencionou também a criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que vai ajudar a atrair empresas e viabilizar parques industriais para a cidade. Adriano Ramos se comprometeu a trabalhar pela cidade e disse que vai atuar muito na geração de empregos.

Citou também o desmembramento das áreas de Cultura e Turismo, atendendo solicitações de artistas parnanguaras. Outras conquistas da gestão são a economia de R$ 2 milhões gerada pela reforma e a garantia de R$ 1,7 milhão para a recuperação do Teatro Rachel Costa.

Disse ainda ser inevitável a interdição do mercado de pescados da Ilha Dos Valadares.

“Vamos cuidar da cidade e das pessoas. Será um trabalho a longo prazo. Convido todos a lutar conosco pela nova Paranaguá, para construir essa nova Paranaguá que queremos e acreditamos. Que vai atender a todos e será de todos. São duas com 15,17 horas de trabalho. Quero convocar a população para estarmos juntos. Vingança não passa pelo meu coração. Quero um governo do povo e para o povo. Queremos uma gestão muito transparente. Preciso da população de Paranaguá que tanto amamos para que ela possa se desenvolver”, conclamou Adriano Ramos.

Após o discurso do prefeito a sessão foi encerrada e Adriano Ramos, o presidente da Câmara, Adalberto Araújo e os vereadores atenderam aos jornalistas e a quem assistiu a sessão que marcou o início do ano legislativo e a apresentação do primeiro balanço da gestão municipal 2025/2028.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá