Prefeito e vice anunciam leis que “destravam desenvolvimento de Paranaguá”

Fotos: Secom PMP

Durante a primeira reunião ordinária de 2025 entre diretores na sede da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Paranaguá (Aciap), na noite de terça (11), o prefeito Adriano Ramos, a vice Fabiana Parro e o presidente da Câmara, vereador Adalberto Araújo, apresentaram conjuntamente as leis e decretos que promovem:

1) A extinção do TAP (Termo de Anuência Prévia);

2) A recomposição do comitê técnico de Revisão do Plano Diretor;

3) A constituição do G8 como conselho consultivo formado por empresários indicados pela ACIAP para contribuir com a gestão no sentido de destravar o desenvolvimento econômico da cidade.

Na prática, o prefeito sancionou os projetos aprovados pela Câmara no dia anterior – e que passam a vigorar como leis municipais – na presença de todos os diretores e diretoras das câmaras setoriais de comércio. De acordo com a Prefeitura, ao acabar com a exigência do TAP, elimina-se uma duplicidade burocrática e a licença para instalação e operação de empresas na cidade se torna mais rápida. Antes, as licenças eram estaduais e municipais e, agora, Paranaguá elimina essa exigência e agiliza a atração de novas empresas.

Novo ciclo

O prefeito Adriano Ramos lembrou das caminhadas pela cidade ouvindo as pessoas e muitos pedidos dos empresários para acabar com o TAP. “Entendemos que Paranaguá precisa tirar os entraves ao desenvolvimento. Coragem não me falta para enfrentar aqueles que não querem o desenvolvimento da cidade”, disse o prefeito, que ouviu questionamentos, respondeu perguntas e ouviu elogios dos diretores.

Fabiana Parro enfatizou que esse é somente o inicio de um ciclo de desenvolvimento. “Nosso objetivo é ver nossa Paranaguá crescer e o empresariado tem papel fundamental na construção da Paranaguá de todos”, disse a vice-prefeita.

O presidente da Aciap, Eloir Martins, conduziu a reunião. Ele lembrou que a entidade é centenária e que atual gestão pública demonstra a maior boa vontade com o empresariado. “A Aciap está em festa quando recebe seus diretores, convidados, associados e todo o Executivo, prefeito, vice e secretários. Uma noite importante para o futuro da cidade, somos uma entidade empresarial atuante há 101 anos e este talvez seja um dos principais momentos”, afirmou o empresa, que comanda a entidade há oito anos.

Adalberto Araújo destacou o alinhamento dos poderes Executivo e Legislativo com o empresariado para destravar o desenvolvimento de Paranaguá. “A Câmara votou e o prefeito sanciona o fim do TAP para facilitar a vida do empresariado.

Ao final, o prefeito sancionou as leis e assinou os decretos, que também receberam rubricas de Fabiana Parro, Adalberto Araújo e dos vereadores que ajudaram a aprovar os projetos do Executivo aprovados pela Câmara.

Executivos do G8:

Laerte Feldmann, superintendente industrial da Fertipar S/A;

Carlos Camillo, COO da Companhia Brasileira de Logística S/A;

Gustavo Martins, presidente da Praticagem;

Jose Humberto, presidente da Multitrans;

Pérsio Assis, diretor da Pasa S/A;

Rafael Stein, gerente institucional e jurídico do Terminal de Contêineres de Paranaguá – TCP CMPort;

Antonio Saad Gebran Sobrinho, coordenador da Coalizão Empresarial pelos Portos do Paraná;

Rodrigo Buffara Coelho, gerente do terminal portuário da Cotriguaçu – Cooperativa Central.

Presenças

Participaram da primeira reunião ordinária na sede da ACIAP em 2025, além do prefeito, da vice e diretores empresariais os secretários municipais: Marcelo Dias (Ilha dos Valadares), Carolina de Miranda Lourenço (Família, Cidadania e Desenvolvimento Social), Vânia Foes (Planejamento e Gestão), Fabíola Soares Arcega (Educação), Paula Torres (Turismo), Daiane (Secretaria da Mulher), Silvio Lucas (Esportes), Dahir Fadel (Meio Ambiente), Ozéias Rebello Costa (Obras), Ivan Lapolli Filho (Cultura e Patrimônio Histórico), GCM Nóbrega (Segurança), Chris Rosa (Serviços Urbanos), Flávia Garcia (Procuradoria), Guto Pellegrini de Carvalho (Urbanismo), Léo Lacerda (Desenvolvimento Econômico, Habitação e Regularização Fundiária), André Ferruci (Chefe de Gabinete); os vereadores Adalberto Araújo (presidente da Câmara), Edú, Edilson Caetano, Márcio Gigante, Giovanne Martins e Halleson Stiegliz.