Prefeito Zé da Ecler vistoria canais de drenagem de Matinhos

Na tarde desta terça-feira (16), após atender a população no “Gabinete do Povo”, das 7h30 às 11h, no Paço Municipal, o prefeito Zé da Ecler vistoriou canais de drenagem de Matinhos. Entre as principais demandas apresentadas pela manhã, grande parte se referiu às enchentes e alagamentos que acontecem na cidade, sobretudo neste período de fortes chuvas.

Acompanhado pelo secretário do Meio Ambiente, Sérgio Cioli, e pela equipe do Departamento de Fiscalização do município, o prefeito percorreu diversos pontos da cidade, observando de perto a situação dos canais de drenagem e ouvindo os moradores.

“Sabemos da importância dos canais para a cidade de Matinhos, tanto em termos de prevenção de enchentes quanto de preservação ambiental. Estamos aqui para garantir que esses canais sejam devidamente cuidados e limpos, conforme as necessidades da comunidade”, afirmou Zé da Ecler, durante a vistoria.

“A ação faz parte de um plano mais amplo da administração municipal para melhorar a infraestrutura da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes”, informa a prefeitura. De acordo com a administração municipal, a limpeza e a manutenção dos canais serão realizadas de forma prioritária, conforme as solicitações dos moradores e a avaliação técnica da Secretaria de Meio Ambiente.

Sérgio Cioli destacou a importância da colaboração da comunidade nesse processo. “É fundamental que os moradores estejam atentos e informem a prefeitura sobre qualquer problema nos canais, principalmente o descarte irregular. Somente com essa colaboração poderemos garantir a eficácia das ações de limpeza e manutenção”, ressaltou.