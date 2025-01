Prefeitos elegem Rudão para Amlipa e Adriano para o Cislipa

Sndro da Saúde, Adriano Ramos, Rozane Osaki, Rudão Gimenes, Eduardo Dalmora, Mauricio Lense e Junior Brindarolli | foto: Clovis Santos / Prefeitura de Pontal do Paraná

Os prefeitos da região reuniram-se nesta terça-feira (14), na Associação Banestado, em Pontal do Paraná, para eleger as novas diretorias da Associação dos Municípios do Litoral do Paraná (Amlipa) e do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná (Cislipa). Os mandatos são de dois anos.

Foi a primeira reunião exclusiva dos sete prefeitos: Alessandro Carneiro Soares Truchinski “Sandro da Saúde” (Guaraqueçaba), Adriano Ramos (prefeito de Paranaguá), Eduardo Dalmora (Matinhos), Junior Brindarolli (Morretes), Mauricio Lense (Guaratuba), Rozane Osaki (Antonina) e Rudão Gimenes (Pontal do Paraná). Apenas Rudão e Brindarolli estão no segundo mandato.

Para a presidência da Amlipa, os prefeitos escolheram Rudão Gimenes, tendo como vice-presidente Junior Brendarolli. No Cislipa, a presidência ficou com Adriano Ramos e a vice-presidência com Rozane Osaki. Para o conselho fiscal do Cislipa, foi escolhido Sandro da Saúde.

Projetos regionais

Junior Brindarolli e Rudão Gimenes | foto: Clovis Santos / Prefeitura de Pontal do Paraná

Em seu discurso, o prefeito Rudão destacou a importância da integração entre os municípios do litoral como prioridade para o próximo biênio. “Nosso maior desafio será unir forças para desenvolver projetos regionais que possam beneficiar toda a população”, disse.

“Com o apoio dos governos estadual e federal, temos a oportunidade de avançar significativamente em iniciativas conjuntas, trazendo benefícios para a área turística, ambiental – como a questão de drenagem, que afeta principalmente os municípios de praia –, a questão do transporte coletivo, que precisa passar por uma integração, e projetos de infraestrutura, como o acesso a Guaraqueçaba”, afirmou Rudão, após ser eleito.

Necessidades de cada município

Adriano Ramos Rozane Osaki | | foto: Prefeitura de Paranaguá

Ao assumir a presidência do Cislipa, Adriano Ramos disse que cada município tem identidade própria e é preciso entender as necessidades de cada um. “Vamos fazer uma gestão participativa e, com transparência, tratar de todos os assuntos. Estamos prontos e temos pensado em pessoas para nos ajudar a conduzir o consórcio, pessoas capacitadas dentro da área de saúde”, disse o prefeito, acrescentando ainda que o Cislipa é uma ferramenta de gestão compartilhada entre os municípios para melhor aproveitamento dos recursos.

“A busca será constante em oferecer melhores serviços de saúde e mais rapidez nos atendimentos. Queremos excelência para todas as cidades”, completou o prefeito de Paranaguá.

Juntos, os sete municípios do litoral geram uma demanda aproximada de 1.500 atendimentos diários somente no TFD (tratamento fora do domicílio). São pacientes que precisam de tratamentos, consultas e exames em Curitiba e cidades da região metropolitana e que dependem de transporte fornecido pelas prefeituras. O Cislipa também administra o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) sediado em Paranaguá.

A próxima reunião conjunta Amlipa e Cislipa deve acontecer em aproximadamente 20 dias, em data e local a confirmar. Entre os assuntos em pauta devem estar a situação financeira, modelos de regulação e de como agilizar os atendimentos, aumentar o número de exames e especialidades via consórcio.

Adriano ramos concede entrevista | foto: Prefeitura de Paranaguá

Com informações das prefeituras de Pontal do Paraná e Paranaguá