Prefeitura de Matinhos amplia parcerias de surf e capoeira nas escolas

A primeira-dama de Matinhos, Regina Viana, o diretor da Secretaria de Educação, Alzino Neto, acompanhados dos presidentes do Projeto Somar Surf Escola, Sanderson Trevisan e Geraldo Ferreira da Silva, o mestre Bacico, da Associação da Capoeira de Matinhos, assinaram na manhã desta quarta-feira (3) a renovação do contrato em parceria com a Prefeitura para incentivar as modalidades nas escolas municipais que atendem o ensino fundamental.

Com o objetivo de atender no contraturno escolar, 450 crianças da rede municipal de ensino de Matinhos são beneficiadas. As atividades com as crianças acontecem nas unidades escolares, na sede da UFPR, com possibilidade de expansão para outros espaços, como a unidade do Sesc em Caiobá.

O projeto, que tem como parceiros principais a Prefeitura Municipal de Matinhos, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, utiliza o surf e a capoeira como ferramentas para auxiliar no desempenho escolar, proporcionando atividades lúdicas voltadas para o ensino das técnicas iniciais dessas modalidades e de seus conteúdos culturais, envolvendo pais, educadores e executores do projeto.

A novidade da renovação do contrato para este ano é que, antes, a parceria tinha validade de três meses. Agora, para 2024, tem validade para todo o ano letivo.

Também estiveram presentes à solenidade a coordenadora do projeto, Sauane Egely Buenos, o coordenador do projeto, Leandro Neckel, da Procuradoria do Município, e representantes do poder legislativo.