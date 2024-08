Prefeitura de Matinhos anuncia concurso público com 42 vagas

A Prefeitura de Matinhos anunciou a realização de um novo concurso público com 42 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições abrem na terça-feira (20) e a prova objetiva será realizado no dia 10 de outubro.

As oportunidades disponíveis são para os cargos de auxiliar administrativo (1), auxiliar de cuidador social (8), cozinheiro/merendeira (1), cuidador social (8), educador social (8), técnico em radiologia (1), assistente social (1), enfermeiro (1), gestor de recursos humanos (1), médico clínico geral plantonista (6), médico neuropediatra (1), médico pediatra (1), médico pediatra plantonista (1), médico psiquiatra (1), psicólogo (1), terapeuta ocupacional (1).

Os profissionais aprovados terão uma jornada de trabalho entre 20 e 40 horas semanais, com remunerações de R$ 1.482,37 a R$ 18.676,20. Além disso, há vagas reservadas para candidatos que se enquadrem nas categorias especificadas no edital de abertura.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, a partir das 8h do dia 20 de agosto até às 23h59 do dia 19 de setembro, de acordo com o horário oficial de Brasília, no site da Fundação Fafipa. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 100,00 e R$ 150,00.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para o dia 20 de outubro. Para alguns cargos, haverá também uma prova de títulos.

O concurso terá validade de dois anos a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração Pública Municipal.

Acesse o edital.