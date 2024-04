Prefeitura de Matinhos e Senai oferecem novo curso: Eletricidade Predial

A Prefeitura de Matinhos e Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) promovem o curso de Eletricidade Predial. A capacitação de aperfeiçoamento vai ter início no dia 22 deste mês, no Centro Comunitário Profissionalizante Mário Braga.

As aulas serão no período noturno. As inscrições vão até 22 de abril, no CCP Mário Braga, que fica na avenida Paraná, n.º 462, no bairro Tabuleiro, ao lado do Centro Municipal de Fisioterapia e Abastecimento.

O curso tem apoio do IAT (Instituto Agua e Terra) e empresas, como contrapartida social pelo impacto das obras de engorda da praia e revitalização da orla.