Prefeitura de Matinhos reabre Pronto Socorro no Hospital N. S. dos Navegantes

A Prefeitura de Matinhos anunciou a reabertura do Pronto Socorro 24 Horas no Hospital e Maternidade Nossa Senhora dos Navegantes. A decisão do prefeito Zé da Ecler vai desafogar a UPA 24 Horas do balneário Praia Grande e facilitar o acesso para moradores de de diversos bairros, principalmente Tabuleiro, Bom sucesso e Caiobá.

A unidade havia sido fechado pela administração anterior após a inauguração da UPA. Localizado na avenida Paraná, nº 828, no bairro Tabuleiro, o Pronto Socorro agora dispõe de 4 salas de atendimento, 1 sala de triagem, 2 consultórios, 1 sala de sutura e curativos, 1 sala de medicação rápida, 1 posto de enfermagem, 1 farmácia hospitalar 24 horas. Conta com dois médicos clínicos gerais (um para o dia e outro para a noite), enfermeiros e técnicos em enfermagem.

No dia da abertura, na segunda-feira (9), foram atendidas 11 pessoas. Na quarta-feira (11), já foram 50 atendimentos. O atendimento é de livre demanda (sem limite de consultas), explica a coordenação do hospital.