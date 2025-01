Prefeitura de Morretes reúne escolas e blocos para organizar o Carnaval

Foto: Prefeitura de Morretes / Divulgação

O prefeito de Morretes, Junior Brindarolli, e Secretaria de Cultura e Turismo reuniram-se, na tarde desta quinta-feira (23), com os representantes das escolas de samba e blocos carnavalescos.

O encontro teve como objetivo discutir o planejamento e as medidas de segurança para o Carnaval 2025, um dos eventos mais tradicionais e aguardados pela população.

Durante a reunião, foram discutidos o cronograma dos desfiles, a organização logística e ações voltadas à segurança dos participantes e do público.

Em suas publicações, a prefeitura destacou a importância de um trabalho integrado com as agremiações para garantir uma festa bem estruturada e segura.

“O evento reforçou o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento das tradições culturais e com a valorização das escolas de samba, que desempenham um papel fundamental na identidade e no turismo de Morretes”.

Carnaval em março

Em 2025, a terça-feira de Carnaval vai cair no dia 4 de março, esticando a temporada de verão no Litoral. As festividades começam no dia 28 de fevereiro (sexta-feira) ou 1º de março (sábado), dependendo do lugar. Em algumas cidades vão acontecer gritos de Carnaval em fevereiro.