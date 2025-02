Prefeitura de Paraná divulga balanço positivo da temporada de cruzeiros

Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná

A Prefeitura de Paranaguá divulgou um balanço positivo da Secretaria Municipal de Turismo sobre a temporada de cruzeiros 2024/2025. mesmo com metade de paradas que na temporada anterior.

Proporcionalmente, o movimento foi maior do que na primeira temporada, que teve mais passageiros e mais paradas. Na atual temporada foram apenas oito escalas, mas em cada parada mais passageiros desembarcaram e contrataram passeios na cidade que na temporada anterior, destaca a secretaria.

De acordo com relatório divulgado pela MSC contendo dados referentes à temporada de cruzeiros 2024/2025, foram quase 20 mil turistas (19.996) estrangeiros na cidade de Paranaguá durante as oito escalas do navio Armonia. A estimativa inicial era de pelo menos 15 mil visitantes.

Com base nos dados divulgados pela Secretaria de Estado do Turismo na temporada de cruzeiros 23/24 – que teve 16 paradas – foram 24 mil turistas estrangeiros no litoral a partir de desembarques na cidade, que teriam deixado até R$ 25 milhões na economia local, um gasto médio em torno de R$ 1.041,00 por passageiro.

Além disso, a rede hoteleira se beneficiou da espera pelos embarques devido aos hóspedes que passaram a noite na cidade à espera do navio no dia seguinte. Como foram oito escalas, esses números ainda não estão contabilizados. “No entanto, são efetivamente positivos”, ressalta a Prefeituea.

Considerando que o gasto na atual temporada seja igual ao do ano anterior (R$ 1.041 por turista/dia) os 20 mil turistas deste ano circulando na cidade teriam deixado mais de R$ 20 milhões (R$ 20.820.000,00 estimados) na economia local. Estima-se ainda que dois mil empregos diretos e indiretos foram gerados em Paranaguá (e outros tantos) no litoral, durante as operações da MSC na temporada 2024/2025.

Os dados da temporada 2024/2025 estão sendo finalizados pela Secretaria de Turismo de Paranaguá, que mobilizou vários serviços públicos em apoio ao receptivo instalado na Praça de Eventos durante os oito finais de semanas da temporada de cruzeiros 2024/2025.

Nova operadora

Apesar do anúncio da MSC em deixar de operar em Paranaguá na temporada 2025/2026 (concentrando suas operações apenas nos portos de Santos, Rio de Janeiro, Maceió e Salvador) a cidade continua como rota do turismo de cruzeiros,

Pelo menos uma empresa já programou paradas em dezembro de 2025 e janeiro de 2026: a operadora Silversea com o Silver Whisper (um navio menor, mas que oferta serviços de luxo) que tem rotas de cruzeiro pela América do Sul.

O navio tem menor capacidade para passageiros, mas oferta serviços de spa, salão de beleza, restaurantes, bar, piscina, academia e outros serviços ‘premium’.

Terminal e píer

O Governo do Paraná anunciou, por meio da Portos do Paraná e da Secretaria do Turismo, que pretende manter a operação de cruzeiros em Paranaguá e negociar novas rotas com operadoras ao longo de 2025. A Portos do Paraná também está elaborando um projeto para construir um terminal de recepção de passageiros próximo ao porto. A obra ainda não tem previsão de início.

A empresa pública também está desenvolvendo um projeto para a construção de um píer exclusivo para a recepção de passageiros, que também não tem previsão de início.