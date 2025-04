Prefeitura de Paranaguá entrega alvará definitivo da Mega Havan e encerra exigência da TAP

Foto: Prefeitura de Paranaguá / Divulgação

A Prefeitura de Paranaguá entregou oficialmente o alvará definitivo de construção da nova unidade da Havan ao empresário Luciano Hang em um ato simbólico que marca um novo momento para o desenvolvimento urbano e econômico do município.

A mega loja será construída na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, no Jardim Yamaguchi, com uma área de aproximadamente 10 mil metros quadrados e gerará cerca de 250 empregos diretos.

Durante a entrega, o prefeito Adriano Ramos destacou a importância da extinção do Termo de Anuência Prévia (TAP), medida que garantiu agilidade e desburocratização nos trâmites legais para a instalação de novas empresas e indústrias na cidade. “Estamos trabalhando para tornar Paranaguá um município cada vez mais atrativo, moderno e competitivo. O fim do TAP é um passo essencial nesse processo”, ressaltou o prefeito.

O empresário Luciano Hang elogiou a celeridade dos processos documentais no município. “A experiência em Paranaguá foi positiva e a nova unidade será a mais moderna da rede, contando inclusive com uma estátua que se tornará um novo ponto de referência para a cidade”, disse Hang. “A loja já existente continuará operando normalmente”, informou.

Segundo o secretário municipal de Urbanismo (Semur), Luiz Augusto de Carvalho, a empresa Havan cumpriu todas as exigências legais, o que possibilitou a emissão do alvará com rapidez. “A Prefeitura está empenhada em oferecer segurança jurídica, sem abrir mão da legalidade e da responsabilidade técnica. O exemplo da Havan mostra que, com organização, é possível agilizar os processos e estimular novos investimentos”, considerou o secretário.

O Bavaresco também construirá a maior loja do grupo, na mesma região. O empreendimento está em fase final de regularização.

Acompanharam a entrega do alvará, o prefeito Adriano Ramos, a vice-prefeita Fabiana Parro, o secretário de Governo (Segov), Thiago Campos, secretário de Urbanismo, Guto Carvalho, o chefe de Gabinete, André Ferruci e o consultor da Havan, Laércio Ribeiro.

Com ações como essa, a gestão municipal reforça seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a geração de oportunidades para a população de Paranaguá.