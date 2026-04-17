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Paranaguá lança programa Prefeitura nos Bairros no dia 25 de abril

Redação
Primeira edição ocorre na Escola Municipal Professor Joaquim Tramujas, no Porto Seguro, com serviços de 20 secretarias e gabinete do prefeito e vice-prefeita no local
Arte: Ana Flávia Ferreira / PMP

Paranaguá lança no dia 25 de abril, o programa Prefeitura nos Bairros, uma iniciativa da atual gestão, que tem como objetivo principal aproximar os serviços públicos da população. A proposta é levar atendimentos essenciais diretamente à comunidade. O evento ocorre na Escola Municipal Professor Joaquim Tramujas, das 13h às 18h, no bairro Porto Seguro.

Com o lema “A Prefeitura mais perto de você”, o projeto busca descentralizar o acesso aos serviços municipais, facilitando o atendimento. A proposta é realizar ações periódicas aos sábados, com atendimentos intensivos.

A iniciativa reúne 20 secretarias municipais, oferecendo serviços específicos de cada pasta, em um único local.

Um dos destaques do programa é a escuta ativa da população, com a participação direta do gabinete do prefeito e da vice-prefeita e das equipes das secretarias municipais, fortalecendo o diálogo entre os moradores e o Poder Público.

De acordo com o prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, a iniciativa é uma idealização que a atual gestão sempre busca: estar cada vez mais próxima da população. “Estamos levando a prefeitura para mais perto das pessoas, facilitando o acesso aos serviços e, principalmente, ouvindo de perto as necessidades de cada comunidade. A nossa administração trabalha com presença, com proximidade, diálogo e respeito com cada cidadão”, destacou o prefeito Adriano Ramos.

A vice-prefeita Fabiana Parro também comemora a proximidade da primeira edição do evento. “Esse é um momento muito especial para todos nós. O Prefeitura nos Bairros nasce com um propósito simples, mas muito importante, que é estar perto das pessoas, ouvir cada história e entender as necessidades de cada comunidade. Levar a prefeitura até os bairros é também um gesto de cuidado, de respeito e de compromisso com cada cidadão”, destaca. “Mais que oferecer atendimentos, esse projeto é sobre presença. É sobre olhar nos olhos, conversar, acolher e construir soluções juntos. É assim que acreditamos em uma gestão pública mais humana e mais eficiente”, enfatiza a vice-prefeita.

Serviços das secretarias municipais

Entre alguns serviços ofertados pelas equipes das secretarias municipais estão vacinação, testes rápidos, cadastro e atualização do CadÚnico, encaminhamentos para CRAS/CREA, atendimento jurídico, atendimento e orientações a pessoas com deficiência, Central de Libras, Cadastro de Educação Infantil, matrículas para a EJA, orientação sobre transporte escolar, espaço kids com literatura e oficinas, esclarecimentos sobre obras, alvará de construção provisório, IPTU, orientações sobre compostagem, reciclagem, ouvidoria do transporte público, ouvidoria da iluminação pública; apresentações culturais, orientação para cadastro no Cadastur, SINE (oferta de emprego), serviços da Sala do Empreendedor, Departamento Antidrogas, vivências esportivas, dança, recreação infantil; PROCON, escuta de demandas para construção do Plano Diretor, dúvidas sobre regularização fundiária, alvará; cadastro de pescadores, entre outros.

Etapas do Prefeitura de Paranaguá nos Bairros

O Prefeitura nos Bairros acontece em três etapas: realização do evento com escuta ativa da população, execução das solicitações da comunidade e o balanço de todo o trabalho executado nos bairros. As próximas edições da iniciativa devem chegar em breve aos bairros Jardim Iguaçu Vila Garcia, Vila do Povo, Ilha dos Valadares, Porto dos Padres e suas respectivas regiões. Os cronogramas dos bairros serão anunciados de acordo com a proximidade do evento.

Fonte: PMP / jornalista: Aline Benvenutti

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