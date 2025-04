Prefeitura de Paranaguá promove ação no primeiro aniversário da Arie dos Valadares

Fotos: PMP/Divulgação

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Paranaguá realizou uma ação de conscientização com os moradores do entorno da Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie), na Ilha dos Valadares, em comemoração ao primeiro ano de criação da Unidade de Conservação (UC), instituída em 2024 após oito anos de estudos técnicos.

Durante a atividade, os moradores receberam informações sobre a importância da área protegida e sua contribuição para a preservação ambiental. Também foram distribuídas mudas de árvores nativas produzidas no Horto Florestal Municipal João Olegário, localizado na sede da Semma, no Aeroparque.

Com 52 hectares de mata atlântica em diferentes estágios de conservação, a ARIE no Valadares abriga ecossistemas, como restingas e manguezais, além de ser o lar de famílias tradicionais. O objetivo da Semma é engajar a população local na preservação da unidade.

Segundo o engenheiro ambiental responsável pela ação, Rodrigo Delonga, “devemos trazer a população para nos ajudar a cuidar do que é nosso e mostrar que, se todos contribuirmos, teremos uma grande herança para as gerações futuras.”

A prefeitura está na fase final de contratação de uma empresa de consultoria para elaboração do plano de manejo da ARIE, com recursos provenientes do projeto Biodiversidade do Litoral do Paraná, por meio do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO).

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Dahir Elias Fadel, a Unidade de Conservação representa uma oportunidade para o município. “A área possui um enorme potencial, tanto para pesquisas científicas quanto para o turismo e a educação ambiental. Portanto, é de interesse coletivo que ela continue preservada”, destacou.