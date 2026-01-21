Prefeitura de Paranaguá promove primeiro Feirão de Empregos do ano nesta sexta

Serão 60 vagas para os supermercados Bavaresco e Muffato, com entrevistas a partir das 8h na Agência do Trabalhador/Sine

Foto: Moyses Zanardo

A Prefeitura de Paranaguá realiza, nesta sexta-feira (23), o primeiro Feirão de Empregos de 2026, a partir das 8 horas, na Agência do Trabalhador/Sine (Rua José Gomes, 320, bairro Tuiuti). Serão ofertadas 60 vagas para contratação imediata nos grupos supermercadistas Bavaresco e Muffato.

Ao todo, quatro recrutadores — dois de cada empresa — atuarão diretamente na Secretaria do Trabalho e Inovação (Setrin), com o objetivo de concluir todas as etapas do processo seletivo no mesmo dia. A ação conta com o apoio de agentes públicos municipais e do Governo do Estado, por meio do Núcleo Regional do Litoral da Secretaria Estadual de Trabalho, Qualificação e Renda.

Os candidatos serão atendidos por ordem de chegada, mediante distribuição de senhas. Os agentes foram orientados a agilizar ao máximo a operação, que envolve cadastro, checagem de documentação e encaminhamento para as entrevistas.

O secretário de Trabalho e Inovação da Prefeitura de Paranaguá, Cleverson Ferreira, destaca o bom momento do setor supermercadista na cidade. “Esse feirão, além de ser o primeiro de muitos que vamos promover neste ano, mostra a confiança dos empresários na gestão do prefeito Adriano Ramos, já que, mais uma vez, vamos atender à demanda de dois grandes supermercados em um mesmo dia”, explica o secretário.

Serão ofertadas vagas para balconistas de açougue, caixas, zeladores, repositores, agentes de prevenção, entre outras funções, sendo 40 vagas para o Bavaresco e 20 para o Muffato. Os candidatos devem comparecer ao local, realizar o cadastro e apresentar RG, CPF e currículo.

Fonte: PMP / jornalista: Alexandre Motta