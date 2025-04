Prefeitura de Paranaguá reúne empresários para debater implantação do Plano Diretor

A Prefeitura de Paranaguá promoveu, na noite dessa segunda-feira (29),uma reunião com comerciantes e empresários na sede da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá (Aciap), para debater a implantação do Plano Diretor, com destaque para questões relacionadas ao desenvolvimento empresarial.

O prefeito Adriano Ramos destacou os desafios enfrentados por Paranaguá, como as liberações ambientais consideradas lentas e a necessidade de modificar o modal de transporte. Ele também anunciou a formação do chamado G8, que na verdade é composto por 12 empresas do setor portuário que estão dispostas a contribuir na construção de uma “nova Paranaguá”, alinhada ao Plano Diretor do município.

Adriano Ramos ressaltou a importância de envolver empresários nas discussões sobre o futuro da cidade, enfatizando que essa participação é benéfica para o crescimento local. “Um dos momentos da reunião que chamou muito a minha atenção, foi ouvir dos empresários que, jamais tiveram essa oportunidade de contribuir desta forma com a cidade. Estamos no caminho certo e vamos progredir cada vez mais, e quem ganha com isso é o nosso município”, comentou o prefeito. Também estava presente a vice-prefeita, Fabiana Parro.

A secretária de Planejamento e Gestão, Vânia Pessoa Rodrigues Foes (foto), explicou que a reunião faz parte do processo de revisão do Plano Diretor de 2022, que teve participação reduzida devido à pandemia. Ela destacou a necessidade de entender melhor as demandas de diferentes setores para orientar melhorias na cidade. “Nós estamos conversando com profissionais de algumas áreas, já fizemos reuniões com os técnicos da prefeitura e com diversas secretarias e vamos seguir em frente”, ressaltou Vânia Foes.

O controller da Cattalini Terminais Marítimos, Fábio Martins Jorge, elogiou a iniciativa da prefeitura, considerada inovadora por envolver empresários na elaboração dos planos futuros de Paranaguá. “Em administrações anteriores ficou muita coisa de fora, que deveria ter sido analisada. E hoje, com essa abertura que o Adriano está estabelecendo, vai ajudar muito o desenvolvimento de nosso município”, destaca.

Para garantir o avanço do Plano Diretor e promover melhorias no desenvolvimento de Paranaguá, ficou definido que as reuniões com os envolvidos continuarão sendo realizadas quinzenalmente.