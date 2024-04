Prefeitura de Pontal acompanha o tempo com sua estação meteorológica

Após fortes chuvas, a Prefeitura e a Defesa Civil monitoram as condições do tempo pela estação meteorológica do PontalTec e seguem de plantão

A Defesa Civil Municipal de Pontal do Paraná informa que durante o plantão ininterrupto do final de semana não houve grandes danos provocados pelas chuvas constantes no município. Pontal do Paraná registrou um alto volume de chuvas desde o último dia 8 de abril. Até às 5h20 da manhã desta segunda (15), foram 224.8 milímetros acumulados.

Os dados são da nova estação meteorológica da Prefeitura, implantada em Praia de Leste numa parceria com a Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná) por meio do PontalTec, novo programa de tecnologia desenvolvido exclusivamente na cidade e que será lançado no próximo dia 24, mas já fornece informações ao município. Somente da noite de domingo (14) a até a manhã desta segunda (15) foram registrados 84,9 milímetros.

O ginásio de esportes da Escola Municipal Ezequiel Pinto da Silva, no Jardim Canadá, foi preparado para receber possíveis desabrigados mas não houve necessidade. Em todo o município, somente uma pessoa precisou de atendimento. Uma senhora, moradora da região da Figueira, em Shangri-Lá, teve o telhado comprometido e sua casa alagada pela chuva. Ela foi socorrida e abrigada numa pousada. A Secretaria de Assistência Social informa que ela passa bem e que a família providencia o retorno à residência.

A Prefeitura segue de plantão por meio das secretarias municipais de Assistência Social, Segurança Pública e da Guarda Civil Municipal (GCM) para qualquer eventualidade. A Prefeitura informa ainda que segue monitorando o volume de chuvas na cidade por meio da sala de situação do PontalTec.