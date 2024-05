Prefeitura de Pontal apresenta áreas para 128 apartamentos com subsídio da Cohapar

O resultado de três estudos de prospecção do solo em duas áreas do Jardim Canadá (quadras 23 e 38, próximas à UBS e Escola Ezequiel) será determinante para Pontal do Paraná avançar rumo à assinatura de convênio com a Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) no programa “Valor de Entrada”.

A Prefeitura doa os terrenos pelo Programa Municipal de Habitação e a Cohapar concede subsídio de R$ 20 mil nos financiamentos.

A previsão para as duas áreas é edificar quatro blocos de apartamentos, cada bloco com quatro pavimentos, e quatro apartamentos por andar. Dessa forma, cada bloco terá 16 apartamentos num total de 64 unidades em cada terreno.

Na segunda-feira (20), o prefeito Rudão Gimenes foi acompanhar de perto do trabalho dos técnicos, ao lado de Elisabeth Boaretto, secretária municipal de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania – pasta criada também para executar as políticas públicas de Habitação e Regularização Fundiária Urbana (Reurb). Também participou da visita técnica a arquiteta Roseli Valle. Rudão lembrou que o Programa Municipal de Habitação também constroi parcerias com o Governo Federal.

Pontal do Paraná já manifestou interesse em aderir ao Programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Valor de Entrada. A Secretaria de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania segue produzindo relatórios e enviando documentos exigidos pela Cohapar.

A Prefeitura contratou os estudos de análise do solo e a região do Jardim Canadá se enquadra nas exigências do programa como: ofertar áreas no perímetro urbano ou zona de expansão urbana; acesso à água, energia e arruamento; áreas próximas a equipamentos sociais; com declividades suaves para evitar muros de arrimo (que encarecem as obras); realizar estudos técnicos (fase atual) de prospecção do solo; e encaminhar documentos técnicos exigidos.

Subsídio: A Cohapar oferece subsídios de R$ 20 mil para o custeio do valor de entrada da casa própria a famílias com renda de até quatro salários mínimos.

Para participação no programa as exigências são: não possuir casa própria; não ter sido beneficiado com casas de outros programas habitacionais do Governo do Paraná ou do Governo Federal; não possuir restrições de crédito; ter renda compatível para o financiamento do imóvel pretendido, cuja parcela mensal não poderá comprometer mais de 30% da renda familiar mensal.