Prefeitura de Pontal do Paraná entrega novos títulos de propriedade

Foto: Clovis Santos/PPPR

O prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, entregou nesta quarta-feira (26), novos títulos de propriedade na comunidade da Figueira, no balneário Shangri-lá. De acordo com a prefeitura, “mais de cem famílias já receberam seus títulos de titularidade de posse, garantindo segurança jurídica e acesso a serviços essenciais, como a ligação de água pela Sanepar, com tarifa social”. A instalação de energia elétrica também está sendo realizada, conforme a adesão dos moradores aos padrões da Copel.

As 10 famílias beneficiadas moram na quadra 181 da comunidade. A ação foi promovida pela Secretaria de Habitação e Assuntos Fundiários do município. O prefeito Rudão participou de evento e fez questão de entregar pessoalmente alguns dos títulos aos beneficiados.

De acordo com a prefeitura, a regularização fundiária tem sido uma das prioridades da gestão municipal.