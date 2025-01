Prefeitura de Pontal e IAT fazem parceria para identificar problemas ambientais

Foto: Prefeitura de Pontal do Paraná

A Prefeitura de Pontal do Paraná e o Instituto Água e Terra (IAT) estão identificando em parceria os problemas ambientais que afetam a cidade e também têm reflexos na região.

Na tarde desta quarta-feira (15), o prefeito Rudão Gimenes, acompanhado do secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Jackson Bassfeld, do chefe regional do IAT no Litoral, Altamir Hacke, e de Alexandre Paim, responsável pelas operações com aeronaves do IAT, realizaram de um sobrevoo de helicóptero pelo município.

O trajeto teve início no rio das Pombas, na região do Guaraguaçu, seguindo até a Colônia Pereira e retornando em direção aos molhes de Pontal do Sul. Durante o percurso, foram inspecionados canais de drenagem, áreas de ocupação irregular, possíveis focos de desmatamento e, no retorno pela orla, eventuais manchas no mar.

De acordo com Altamir Hacke, o sobrevoo é uma ferramenta fundamental para levantar dados e mapear as áreas críticas do município. “A partir desse diagnóstico, será possível elaborar um cronograma de fiscalização mais eficiente, que permitirá coibir práticas ilegais, como o desmatamento e as ocupações irregulares, além de melhorar o monitoramento da qualidade das águas e a drenagem dos canais”, destacou o chefe do IAT.

O prefeito Rudão Gimenes enfatizou a relevância da parceria com o IAT para promover o desenvolvimento sustentável. “A vistoria aérea nos proporciona uma visão ampla das áreas de maior vulnerabilidade, ajudando no planejamento das ações necessárias para proteger nosso meio ambiente. Esse trabalho conjunto reforça o nosso compromisso com a preservação ambiental e o bem-estar da nossa população”, declarou.

De acordo com a prefeitura, a vistoria integra um conjunto de iniciativas voltadas à sustentabilidade e ao combate de atividades que ameaçam os recursos naturais de Pontal do Paraná. Prefeitura e o IAT anunciam que, nos próximos meses, intensificarão as fiscalizações e vão buscar soluções para os problemas identificados.