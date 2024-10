Prefeitura de Pontal lança livro do 3º concurso Litoral com Arte

Na noite desta quarta-feira (23) acontece o lançamento da 3ª edição do livro Litoral com Arte, na Casa da Cultura, no balneário Primavera, em Pontal do Paraná.

Durante o evento serão entregues as premiações para as poesias, contos, crônicas e fotografias selecionadas. Participaram moradores das sete cidades do Litoral do Paraná.

Data: 23 de outubro de 2024

Hora: 19h30

Local: Mini Auditório Municipal / Casa da Cultura, Av. Tom Jobim, Balneário Primavera