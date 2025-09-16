Correio do Litoral
Prefeitura de Pontal promove capacitação para vendedores ambulantes

Redação
Foto: PMPPR/ Reprodução

Na noite desta segunda-feira (15), a Vigilância Sanitária da Prefeitura de Pontal do Paraná realizou uma palestra voltada aos vendedores ambulantes do Setor 1, com foco nas boas práticas em manipulação de alimentos.

A atividade aconteceu no Centro de Capacitação, em Praia de Leste, reunindo trabalhadores do município que atuam principalmente na temporada de verão, levando seus serviços diretamente à areia da praia.
Atualmente, os ambulantes estão distribuídos em cinco setores de trabalho: Setor 1, Setor 2, Setor 3, Setor 4 e o Setor Livre, organizando a atuação ao longo da orla de Pontal do Paraná.

Durante as duas horas de encontro, os participantes receberam orientações sobre higiene, conservação adequada dos alimentos e formas de garantir mais segurança e qualidade no atendimento ao público.

Além de aprender técnicas importantes de manipulação de alimentos, os ambulantes de Pontal do Paraná tiveram a oportunidade de trocar experiências e ampliar conhecimentos para melhorar seus negócios.
A iniciativa foi promovida pela Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, da Sala do Empreendedor, em parceria com o Sebrae.

