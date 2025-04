Prefeitura une comércio e sindicatos e anuncia a maior Festa do Trabalhador da história de Paranaguá

A Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Assuntos Sindicais (Semtra), está preparando uma grande celebração do Dia do Trabalhador, anunciada como a maior da história da cidade.

No próximo 1º de maio, a Praça de Eventos Mário Roque será palco de uma grande festa que reunirá prêmios, atrações culturais e um show nacional com a dupla sertaneja Bruno & Barretto.

O destaque do evento será o grande sorteio de prêmios, que inclui um carro zero quilômetro, motocicleta, televisores, celulares, bicicletas e outros itens. Para concorrer, basta realizar compras no comércio local a partir de R$ 25, solicitar a nota fiscal com CPF e trocar por cupons nos pontos autorizados até o dia 30 de abril.

As notas fiscais poderão ser trocadas a partir da próxima segunda (14), nos seguintes locais: Praça Fernando Amaro (centro Histórico), Praça Cyro Abalém (Valadares), Subprefeitura Waldir Salmon (Nilson Neves), Praça da Caixa D’Água (Roque Vernalha), CEU das Artes (Jardim Iguaçu) e Terminal Urbano de Paranaguá (João Gualberto).

De acordo com o prefeito Adriano Ramos, a ação reforça seu compromisso de valorizar o trabalhador parnanguara e, ao mesmo tempo, fortalecer a economia do município. “Será uma grande festa para o trabalhador. Vamos fazer a maior celebração da história da cidade. Paranaguá é de todos e, por isso, todas as pessoas estão envolvidas nesse processo. Comerciantes de toda a cidade, seja do centro ou dos bairros como Labra, Jardim Esperança ou Vila Guarani, serão beneficiados. Para participar dos sorteios, é preciso comprar no comércio local. Essa é a nossa função como poder público: incentivar e aquecer a economia da nossa cidade”, destacou o prefeito.

O evento também marca um momento de união entre o poder público, sindicatos e setor comercial. Durante o lançamento da campanha, representantes de entidades sindicais e lojistas celebraram a iniciativa.

“É a primeira vez na história que isso acontece. Fico feliz que a administração tenha convidado os comércios, que também são trabalhadores e geradores de empregos. O prefeito Adriano Ramos vem abrindo as portas para todos”, afirmou o representante dos lojistas, Nasser Hammoud.

Já o superintendente da Semtra, Gustavo Hammoud, comemorou a iniciativa. “Estamos lançando com muita felicidade a maior Festa do Trabalhador de todos os tempos. A partir de agora, os consumidores que realizarem compras no comércio local poderão trocar suas notas por cupons em seis pontos diferentes espalhados pela cidade”, explicou.

O diretor da Semtra, Dirceu Pereira, ressaltou a importância do envolvimento dos sindicatos: “Essa união promovida pelo prefeito Adriano Ramos é fundamental. Queremos ver todos os trabalhadores participando, inclusive os sindicalistas, que terão um espaço especial nessa grande festa.”

O sorteio dos prêmios acontecerá a partir das 13h30 do dia 1º de maio, e os participantes devem estar presentes no momento para validar a premiação.

Confira o regulamento do Sorteio do Dia do Trabalhador: https://www.paranagua.pr.gov.br/…