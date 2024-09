Prefeituras já podem acessar projetos das novas UBSs. No Litoral são 5.

Desta primeira fase de construção de unidades básicas de saúde, dois municípios da região litorânea do Paraná não se habilitaram: Antonina e Guaratuba

O deputado Zeca Dirceu (PT) informou, nesta quinta-feira (12), que as prefeituras paranaenses da primeira fase no Novo PAC já dispõem dos projetos arquitetônicos e complementares do modelo porte 1 das unidades básicas de saúde.

Nesta fase, serão construídas 74 novas UBSs em 66 cidades do Paraná, sendo cinco do Litoral: Guaraqueçaba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. “Serão unidades de saúde mais modernas com novos espaços, como por exemplo, uma sala exclusiva para atendimento de mulheres vítimas de violência”, disse o deputado.

O projeto arquitetônico, segundo Zeca Dirceu, é um mais um passo importante que agiliza todo processo para a licitação para a construção das UBS. “Neste modelo, foram habilitadas 93 propostas e selecionadas 74, investimento de R$ 201,4 milhões, o que dá, em média, R$ 2,7 milhões por UBS”, destacou.

“Nesta primeira fase do PAC da Saúde no Paraná inclui ainda a construção de oito Caps, duas policlínicas, uma maternidade, um centro de reabilitação, uma oficina ortopédica, uma central de regulação de urgência do Samu e uma ambulância do Samu. Foram habilitadas 242 propostas e selecionadas 94, um investimento que supera R$ 449,2 milhões”, disse o deputado.

Estrutura

O projeto arquitetônico da nova UBS incorpora serviços como sala de amamentação; espaços coletivos internos e externos para práticas coletivas integrativas, complementares e comunitárias; atendimento a mulheres em situação de violência com a criação das salas lilás; salas de medicação; consultórios com acessibilidade; sala de vacinação, além, de soluções de saúde digital, como a telessaúde.

A unidade será organizada por núcleos temáticos assistenciais e integrados, gestão clínica compartilhada, humanizada e multiprofissional. Em acordo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a UB será uma edificação sustentável e resilientes: ventilação e Iluminação naturais nos ambientes, uso racional e reúso de água; instalações e equipamentos de baixo consumo energético; energia renovável com captação de energia solar (placas fotovoltaicas).

Arquivos

Os projetos de referência das novas UBSs estão alinhados com a atualização da Política Nacional de Atenção Básica, da mesma forma os novos projetos para policlínica estão em consonância com a nova política da atenção especializada, bem como as novas maternidades que seguem as premissas da atenção hospitalar do ministério.

O conjunto de arquivos e documentos disponibilizados será composto pelos projetos de arquitetura e complementares de engenharia com seus respectivos memoriais, caderno de encargos e especificações e planilha orçamentária. Todos os projetos foram elaborados em metodologia BIM, que se baseia em modelos 3D para dar aos profissionais de arquitetura, engenharia e construção a perspectiva e as ferramentas necessárias para a construção.

O Ministério da Saúde já disponibilizou os projetos para construção de policlínicas, maternidades, centrais de regulação de urgências (CRUs) e centros de parto normal. Os demais portes de UBS (II a V) serão disponibilizados em breve.

Os projetos referenciados para construção das UBS Porte I podem ser acessadas por meio do seguinte link: Projeto Referenciado de Unidade Básica de Saúde (UBS).