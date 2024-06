Presos suspeitos de matar casal e chefiar tráfico em Pontal do Paraná

Foto: PCPR

A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Pontal do Paraná, prendeu preventivamente três homens por envolvimento em um homicídio ocorrido em abril deste ano na cidade.

As capturas aconteceram nesta terça-feira (18). Durante a ação, um quarto indivíduo foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

A ação é decorrente de uma investigação que apura o homicídio do casal Pamella da Luz Silva de Oliveira e Thialisson dos Santos Ferreira, ocorrido em abril deste ano, no balneário Olho D’Água.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, as equipes policiais apreenderam pedras de crack e porções de cocaína, resultando na prisão em flagrante de um indivíduo por tráfico de drogas.

“As investigações apontam que os homens presos são chefes do tráfico na região de Pontal do Paraná e que o duplo homicídio foi cometido no contexto de guerra de facções criminosas rivais”, afirma o delegado Jader Roberto Ferreira Filho.

Os quatro homens foram encaminhados ao sistema penitenciário.

DENÚNCIAS – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no combate ao tráfico de drogas. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo naquele momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.