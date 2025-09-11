Procurado por roubo é encaminhado à Cadeia pela Guarda Municipal de Guaratuba
GM atendeu ocorrência e verificou ficha de um dos envolvidos
Na terça-feira (9), a Guarda Municipal de Guaratuba foi acionada para atender uma ocorrência na Rua Dr. Carlos Cavalcante, ao lado da Agência do Trabalhador.
Durante a abordagem a um casal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, em consulta ao Sistema SESP (banco de dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná que reúne informações criminais e judiciais), constatou-se que o homem possuía mandado de prisão por roubo.
Ele foi encaminhado ao Pronto Socorro para exame de integridade física e, em seguida, conduzido à Cadeia Pública de Guaratuba, ficando à disposição da Justiça.
Pichação
No final da tarde de domingo (7), por volta das 18h, a equipe da GM foi acionada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) para averiguar uma possível ocorrência de pichação em patrimônio histórico público, na Praça Central.
No local, foi constatado que o autor da pichação era menor de idade. Diante da situação, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foram acionados sua mãe e o Conselho Tutelar, a fim de serem adotadas as medidas legais cabíveis.
A Guarda Municipal de Guaratuba atende pelo telefone/Whatsapp: (41) 98892-5291.