Projeto Crianças no Teatro tem curta temporada em Antonina

O premiado espetáculo da Cia do Abração, ´O Mágico de Oss´, para crianças das escolas da rede municipal de ensino desembarca na cidade litorânea para curta temporada de terça (21) a sexta (24) no Theatro Municipal de Antonina.

Fotos: Divulgação

A Céu Vermelho, através da Cia. do Abração, apresenta o espetáculo premiado “O Mágico de Oss Paraná”, que compõem as atividades de 2024 da segunda edição do Crianças no Teatro, programa da Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) e Palco Paraná, que tem como objetivo levar a arte cênica de forma gratuita para um público de 06 a 12 anos de várias cidades. São 64 apresentações, que estão percorrendo quatro cidades desde final de fevereiro até o dia 29 de maio.

Após o sucesso em Curitiba e São José dos Pinhais, o projeto chega a Antonina. As apresentações iniciam na terça (21.05) e seguem até sexta (24.05) no Theatro Municipal (R: Dr. Carlos Gomes da Costa,266). Serão oito sessões, sempre às 9h30 e 14h30. A iniciativa vai atender crianças das escolas da rede municipal de ensino das cidades de Morretes e de Antonina, além de promover uma preleção mediada para introduzir as crianças ao espetáculo e incentivar a formação de plateia. A edição chega com novidades! No dia 24, a sessão da manhã terá tradução em libras para promover acessibilidade a pessoas com deficiência auditiva. Após Antonina, o projeto segue com apresentações, encerrando a longa temporada em Paranaguá (Teatro Raquel Costa, de 27 a 29 de maio).

O projeto é inédito nesse formato no Paraná. Ele conta com apoio da Audi Brasil e tem como objetivo descentralizar as ações culturais e trabalhar propostas pedagógicas de mediação cultural para que crianças tenham acesso à arte por meio de outras possibilidades sensoriais estimuladas.

A diretora da Cia do Abração Letícia Guimarães comenta que Teatro é a arte do encontro. E, encontrar-se desta forma, através do tetaro, com as crianças e educadores, é apostar na abertura do campo sensível e imaginativo da experiência estética e do fazer poético. “Este projeto é essencial para que cada vez mais a arte esteja presente na vida das pessoas. As escolas estão tendo a experiência de assistir um espetáculo em palcos importantes de nosso Estado. Democratizar a arte, dando acesso a plateias que comumente não assistem teatro, em grandes palcos, é uma ação de política cultural pública de suma importância. É uma grande alegria e prazer proporcionar a convivência criativa”, comenta Letícia.

É com grande satisfação que recebemos em Antonina a 2ª Edição do Projeto Crianças no Teatro, trazendo o espetáculo ‘O Mágico de Oss Paraná’ para as escolas da rede municipal de ensino. Esta ação não apenas enriquece a oferta cultural da nossa cidade, mas também desempenha um papel fundamental na formação educacional e cultural das crianças da região. O teatro tem o poder único de estimular a imaginação, promover a empatia e transmitir valores essenciais. Ao assistir a peças como esta, os alunos não apenas se divertem, mas também aprendem lições valiosas sobre identidade, coragem, virtudes e etc. Além disso, proporcionar acesso gratuito a espetáculos de qualidade é uma forma de democratizar a cultura e garantir que todas as crianças, independentemente de sua origem ou condição financeira, tenham a oportunidade de vivenciar a magia do teatro. Agradecemos à Céu Vermelho, à Cia. do Abração e a todos os envolvidos neste projeto por seu compromisso em levar a arte para além dos limites dos grandes centros urbanos e por enriquecer a vida cultural de nossa comunidade. Estamos ansiosos para receber as apresentações de ‘O Mágico de Oss Paraná’ e ver o impacto positivo que elas terão em nossos pequenos espectadores, comenta Thiago Afonso de Souza, secretário municipal de cultura, turismo e patrimônio histórico.

SINOPSE – O MÁGICO DE OSS

A Cia. do Abração propõe a releitura do clássico “O Mágico de Oz”, para ressaltar temas como a construção da identidade e o caminho a se trilhar em busca da sabedoria e de reconhecimento das ações para a valorização de virtudes humanas.

Na história, a protagonista, Doroti, uma menina egoísta e dominadora, briga com seus amigos e se sente incompreendida por seus avós. Em um ataque de fúria, a menina egoísta que acredita que a vida que leva é sem graça e sem cores, se vê abduzida por um furacão que a transporta para um lugar mágico e colorido. Na jornada psicodélica de Doroti, ela encontra um espantalho sem cérebro, um homem de lata sem coração e um tigre covarde. Todos se unem para encontrar o único que poderá dar-lhes o que cada um necessita: o poderoso Mágico de OSS, o único capaz de dar um cérebro, um coração, coragem e o caminho de volta para casa. Porém, em nossa história, toda esta viagem, todos estes encontros, tudo foi apenas projeção do subconsciente de Doroti que, com a viagem, transcendeu suas fraquezas e conquistou virtudes.

O ambiente cênico propõe alusões à cultura oriental, conferindo uma atmosfera mística ao mesmo tempo em que um grande quebra cabeça tridimensional, calcado em cores primárias, de uma forma brincante, vai construindo os espaços do subconsciente da personagem central Doroti.

CONCEPÇÃO

A ideia central da Cia. do Abração é proporcionar aos pequenos e grandes uma reflexão sobre valores humanos essenciais. Originalmente escrito pelo norte-americano L. Frank Baum, há mais de um século, este conto já teve diversas versões, na literatura e cinema. Ao longo dos anos, “O Mágico de Oz” transcendeu sua condição de literatura para se firmar como um poderoso arquétipo cultural de pelo menos três gerações de crianças e adultos e teve um impacto duradouro na cultura e comportamento social após diversas gerações. A imagem de Dorothy com seus amigos (o Homem de Lata, o Espantalho e o Leão) em uma estrada de tijolos amarelos tornou-se uma complexa associação de simbolismos. Muito do impacto dessa história estaria nas raízes do ocultismo. Baum era um reconhecido membro da Sociedade Teosófica de Madame Blavatski e um profundo conhecedor das escolas herméticas e esotéricas.

Como um bom teosófico, Frank Baum certamente baseou o argumento dessa busca dos personagens em uma frase de Madame Blavatski: “não há perigo que a intrépida coragem não consiga conquistar, não há prova que a pureza imaculada não consiga passar, não há dificuldade que um forte intelecto não consiga superar”. Intelecto, pureza de sentimentos e coragem, três elementos que comporiam a nossa “centelha” interior que nos conecta à Plenitude. E a busca dessa descoberta interior inicia em uma jornada espiritual representada pela estrada de tijolos amarelos.

Além disso, a alegoria da “estrada de tijolos amarelos” é uma evidente associação com o termo do Budismo (importante componente dos ensinamentos teosóficos) “Caminho Dourado” como a jornada da alma para a iluminação.

Em “O Mágico de Oz” todos vão em busca do Mágico (Deus?) para conseguir alguma coisa: voltar para casa, coragem, coração e inteligência. É nessa jornada que descobrirão que tudo isso já está dentro deles.

“Não há lugar melhor do que em nosso lar”, ou seja, tudo que precisamos já está dentro de nós mesmos. Foi necessária toda uma jornada em busca da ilusão do Mágico/Deus/ Oz para criar o desencanto e a transformação final dentro de si mesma.

Também fica evidente em “O Mágico de Oz” o Princípio da Correspondência da Filosofia Hermética, presentes na Antiguidade tanto na Astronomia como na Alquimia: “O que está em cima é como está em baixo, e o que está em baixo é como está em cima”. A casa de Dorothy antes e depois da jornada são mundos espelhados e invertidos, em uma correspondência espiritual.

Na releitura da Cia do Abração, o trio de amigos de Dorothy, em sua casa, formará, mais tarde, o trio de companheiros de jornada da protagonista.

Oz, em nossa versão OSS é o Plano Astral da humanidade onde estão expressos de forma arquetípica os conflitos e batalhas no mundo físico. Os conflitos e buscas do Homem de Lata, do Tigre e do Espantalho correspondem aos mesmos dilemas e personalidades apresentadas no espelhamento das relações de Doroti com seus amigos.

FICHA TÉCNICA

DIREÇÃO E DRAMATURGIA – LETÍCIA GUIMARÃES

ILUMINAÇÃO – BLAS TORRES

CENOGRAFIA – BLAS TORRES

FIGURINOS – AILIME HUCKEMBECK

ADEREÇOS – TAISSA BREVILHERI

SONOPLASTIA – ALYSSON SIQUEIRA

ELENCO – ANIDRIA STADLER, AIMÈE STADLER, PAULO SOARES, ZECA SALES

SERVIÇO:

CRIANÇAS NO TEATRO – “O MÁGICO DE OSS”

Quando: de 21 a 24 de maio de 2024 (de terça a sexta)

Local: Theatro Municipal (R: Dr. Carlos Gomes da Costa,266)

Horários: 9h30 e 14h30

Entrada gratuita aos alunos da rede pública