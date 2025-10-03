Projeto de cinema e cultura encerra jornada no Litoral com sessões em Guaratuba e Matinhos

Foto: Divulgação

O projeto Cine Kombi Clube – Rodando o Litoral encerra sua jornada cinematográfica neste fim de semana com duas sessões gratuitas ao ar livre em Guaratuba e Matinhos, celebrando o encontro entre cinema, cultura popular e os saberes dos territórios.

No sábado (4), às 20h, o projeto estaciona no Largo da Carioca, em Guaratuba, integrando a segunda edição do evento Cultura e Arte no Largo, promovido pela Prefeitura. A programação da noite apresenta uma seleção potente de curtas que transitam entre o cotidiano urbano, a ancestralidade e as expressões culturais contemporâneas.

Entre os destaques estão:

O premiado curta-metragem Fantasma Neon, um musical moderno sobre os desejos e desafios de um entregador de aplicativo;

O filme Referências Vivas, que propõe uma investigação poética sobre as influências culturais que moldam a identidade de uma cidade;

O videoclipe “Mergulho”, produzido em Guaratuba durante a Imersão da artista Maluz, uma das coordenadoras do projeto Escolas de Rua, trazendo o território local para o centro da tela em uma narrativa de arte e pertencimento;

E o impactante curta O Enegrecer de Iemanjá, que a partir de uma visão autoetnográfica, denuncia o racismo religioso ao abordar a deformação simbólica de uma das mais reverenciadas entidades do panteão afro-brasileiro, revelando os desafios enfrentados por jovens em assumir sua espiritualidade em um contexto de intolerância.

Após a sessão, o público poderá acompanhar uma apresentação musical ao vivo, encerrando a noite com mais arte e celebração.

No domingo (5), às 18h30, é a vez de Matinhos receber o cineclube itinerante no Ponto de Cultura Espaço Sideral, com uma seleção de filmes especialmente voltada às famílias e ao público infantojuvenil. Serão exibidos os curtas “Quando as ondas do mar desligam”, “A menina que queria voar”, “Não estamos sós” e o “Projeto Terrinha Brincante”, realizado com crianças do próprio Espaço Sideral em uma proposta de agroecologia, arte e cultura popular.

Com uma estrutura móvel montada em uma kombi adaptada para projeção de filmes, o projeto percorreu seis cidades do litoral paranaense ao longo das últimas semanas — Paranaguá, Pontal do Paraná, Morretes, Antonina, Guaratuba e Matinhos – com sessões gratuitas de cinema seguidas de rodas de conversa com o público, promovendo o audiovisual como ferramenta de diálogo, educação e resistência cultural.

Além das exibições cineclubistas, o projeto também ofereceu um laboratório de criação audiovisual no IFPR de Paranaguá, reunindo participantes em uma vivência prática de produção coletiva de um curta experimental, desde o roteiro até a filmagem, valorizando o território e os saberes locais.

O projeto é uma realização via PNAB – Ministério da Cultura, através do Edital Multiartes da Secretaria de Cultura do Paraná, com apoio de coletivos locais, associações comunitárias e instituições culturais da região.