Projeto “UBS Sobre Rodas” de Paranaguá é aprovado para Congresso Nacional sobre o SUS

Projeto itinerante busca reduzir desigualdades no acesso à saúde em Paranaguá e será apresentado como exemplo em congresso científico

Foto: PMP

A Secretaria Municipal de Saúde de Paranaguá (Semsa) conquistou mais um reconhecimento em nível nacional. O projeto “Saúde Itinerante – UBS Sobre Rodas: levando cuidado às comunidades rurais”, desenvolvido pela equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) Elias Borges, em Alexandra, foi aprovado para apresentação no III Congresso Nacional sobre o SUS: Desafios e Perspectivas (Conasus), que acontece de 6 a 9 de outubro de 2025, de forma on-line.

A secretária municipal de Saúde, Patrícia Scacalossi, ressaltou a relevância da conquista para o município. “Esse é mais um projeto da Semsa que será apresentado em nível nacional, consolidando nosso compromisso com a saúde pública. Já são três iniciativas da nossa gestão que ganharam visibilidade em todo o país: Remédio em Casa, Cegonha: do Ventre ao Colo e agora o Saúde Itinerante – UBS sobre rodas. Orgulho de fazer parte desse trabalho”, afirmou.

Ela destacou ainda, que a projeção nacional amplia o reconhecimento de Paranaguá e fortalece o diálogo com o Ministério da Saúde. “Essa visibilidade nos permite mostrar políticas públicas que dão resultado e, com isso, ampliar as possibilidades de conquistar novos recursos para desenvolver ainda mais ações em benefício da população”, acrescentou.

Cuidado itinerante para populações distantes

O supervisor de equipe da UBS Elias Borges, Jean Michel Zela Objawa, explicou que o projeto nasceu da necessidade de alcançar populações que vivem em áreas mais afastadas e enfrentam dificuldades para comparecer à unidade de saúde. “O projeto surgiu da necessidade de atender a população que vive mais distante da UBS. Nos levantamentos que realizamos, identificamos que muitos moradores dessas áreas deixavam de comparecer às consultas justamente pela dificuldade de deslocamento. Em alguns casos, até o mau tempo se tornava um obstáculo. Diante disso, decidimos levar a unidade de saúde até essas comunidades, aproximando os serviços de saúde de quem mais precisa”, disse.

Segundo ele, o projeto levará praticamente todos os serviços oferecidos pela unidade: consultas médicas e de enfermagem, vacinação, aferição de sinais vitais, coleta de preventivo, testes rápidos, atendimento odontológico, além do trabalho dos agentes comunitários de saúde com orientação e cadastros.

Além disso, haverá ações educativas, especialmente em escolas próximas aos pontos atendidos, com foco em prevenção e saúde bucal.

Os primeiros locais programados para receber o “UBS Sobre Rodas” em Alexandra são Morro Inglês, Ribeirão, Rio das Pedras e Colônia Taunay, ainda no mês de setembro.

Um espaço de troca e fortalecimento do SUS

O III Conasus é promovido pela Sociedade Brasileira de Eventos Científicos (Sobrec) e reunirá pesquisadores, gestores, trabalhadores e usuários do SUS em um ambiente de discussão e aprendizado coletivo. O evento contará com palestras, minicursos e apresentações de trabalhos científicos, abordando temas como Políticas Públicas de Saúde, Gestão do SUS, Direito Sanitário, Educação em Saúde e Participação Social.

Para Paranaguá, a aprovação do projeto representa não apenas reconhecimento, mas também oportunidade de compartilhar experiências e práticas inovadoras desenvolvidas no município. “Queremos mostrar que, mesmo em comunidades rurais e distantes, é possível levar saúde com qualidade, proximidade e respeito às necessidades da população”, concluiu Jean Michel.

Fonte: PMP / jornalista: Luiza Rampelotti