Promotor Marcos Cristiano Andrade recebe medalha da Ordem Grã Cruz Cataratas

Em uma solenidade que contou com a presença de magistrados e promotores, da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Paraná e representantes da Itaipu Binacional da Itaipu Binacional, na noite dessa terça-feira (03), o promotor Marcos Cristiano Andrade foi condecorado com a medalha Gran Cruz da Ordem das Cataratas.

A honraria máxima do município foi concedida pelo prefeito Chico Brasileiro, em reconhecimento à atuação do promotor na defesa dos direitos dos iguaçuenses, que possibilitou a reversão de recursos aos cofres públicos e a recuperação do patrimônio coletivo, além do combate à corrupção no trato dos poderes executivo e legislativo locais.

A boa relação entre o representante do Ministério Público de Foz do Iguaçu e o chefe do Executivo Municipal foi ressaltada pelo Procurador-Geral da Justiçado Paraná, Francisco Zanocotti, ao citar o comprometimento de Marcos Cristiano com a coletividade e a responsabilidade da gestão de Chico Brasileiro. “Quando o trabalho de um promotor é reconhecido pelo prefeito da comarca, é porque sopram ventos de prosperidade no município”, disse. “Nos sentimos todos homenageados por meio da pessoa de Marcos Cristiano. Chico Brasileiro deixa uma marca na história da cidade. Um legado de lisura e responsabilidade que se reflete nesta noite”.

O prefeito Chico Brasileiro lembrou os primeiros contatos com o homenageado, no início de seu governo, e o quanto ele colaborou para que problemas administrativos e jurídicos sensíveis fossem solucionados com diálogo e sem gerar conflitos. “A competência e, principalmente, o dom de mediador somado à capacidade técnica, trouxeram inúmeros benefícios para a população. Não cabe a mim outra postura que nao seja estar aqui para entregar essa medalha”.

Ao agradecer a honraria, o promotor Marcos Cristiano foi enfático ao afirmar sobre a alegria e o conforto de ser homenageado por Foz do Iguaçu. “Não aceitaria essa medalha se não pudesse endossar o bom trabalho feito pela cidade”, afirmou. “Se não me sentisse confortável em relação à Prefeitura, não poderia aceitar. Assim, agradeço e me sinto lisonjeado por essa honra”, concluiu.

Quem é o promotor Marcos Cristiano

Em Foz do Iguaçu desde 2011, o promotor é responsável por mais de 300 ações civis públicas e 90 denúncias em defesa do patrimônio público. Sua atuação no combate à corrupção trouxe de volta aos cofres municipais mais de R$ 100 milhões desviados por meio de atos de improbidade ou que seriam gastos ilegalmente, apurados nas operações, ações judiciais, medidas preventivas, entre outras.

Com intervenções em áreas como sonegação fiscal e acompanhando de perto as fundações da Comarca, foi sua a iniciativa para o Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura e o Ministério Público (TAC dos Protestos), que permitiu a execução de pequenos valores, como multas de trânsito. O TAC aumentou em pelo menos dez vezes a cobrança de autos de infrações, bem como o valor bruto arrecadado anualmente pelos cofres públicos, totalizando mais de 15 milhões recuperados. São várias ações que elencam a trajetória do promotor em quinze anos de trabalho na cidade, que fundamentam a homenagem proposta pelo Executivo Municipal.

“Somos pautados pelo compromisso com a ordem, a lisura e o bom andamento do serviço público para o cidadão”, disse. “É gratificante saber que a população de Foz do Iguaçu colhe os frutos do trabalho que realizamos até aqui. É essa a missão do Ministério Público”, finalizou.