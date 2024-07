PT homologa candidatura de Airton José para prefeito de Foz do Iguaçu

Decisão da executiva nacional contraria escolha pelo Diretório Municipal dos nomes de Dilto Vitorassi (prefeito) e Fernando Duso (vice-prefeito)

Airton José | Foto: Rádio Cultura

A direção executiva nacional do PT homologou a candidatura de Airton José (PSB) a prefeito de Foz do Iguaçu. A decisão tomada em 8 de julho foi conhecida nesta segunda-feira (15). No documento ainda consta a homologação da candidatura de Rosane Ferreira (PV) em Araucária. As duas decisões, conforme a direção nacional, foram tomadas pelo Diretório Estadual do PT em 1º de julho.

Desta forma, a Federação Brasil Esperança (PT, PV e PCdoB) passa a apoiar o pré-candidato do PSB e, segundo a executiva nacional do partido, o PT local poderá indicar um nome para a vice-candidatura. O pré-candidato a vice-prefeito, Fernando Duso, já adiantou que não aceitará compor a chapa de Airton José. O pré-candidato a prefeito, Dilto Vitorassi, estuda recorrer da decisão junto ao diretório nacional do partido em Brasília.

O nome de Airton José será confirmado nas convenções dos três partidos e depois pela convenção da Federação Brasil Esperança. Os encontros devem ser realizados no dia 23 de julho: pela manhã dos três partidos e à tarde, o da federação. Em caso do PT abrir mão da vice-candidatura, o nome poderá ser do PV ou PCdoB.

Defensores de candidatura própria no PT defendem que a direção municipal recorra à justiça eleitoral para garantir a escolha dos nomes de Vitorassi e Duso. “Foi feito tudo como manda o estatuto do PT e comunicamos a nossa decisão às direções estadual e nacional. O encontro da executiva estadual foi feito à revelia do nosso conhecimento”, disse um aliado de Vitorassi.

A Federação tem mais um pré-candidato a prefeito, Nilton Bobato, do PV.

Chapa de vereadores

“A Comissão Executiva Nacional decidiu que, nos municípios com mais de 100 mil eleitores, em que as instâncias municipais não deliberaram sobre a indicação das candidaturas ou tática eleitoral, a definição caberia à Executiva Nacional, que seguindo o indicativo do Grupo de Trabalho Eleitoral e ouvindo as Executivas Estaduais, aprovou as seguintes candidaturas e alianças nos dois municípios: Foz do Iguaçu e Araucária”, diz o documento da nacional.

“A direção municipal fica autorizada a concluir as negociações, onde for necessário, para a indicação dos nomes para concorrer aos cargos de vices e eventuais ajustes na chapa de candidaturas proporcionais em função do número de vagas para o PT definidas no âmbito da Federação e para o cumprimento da cota de gênero”, completa.

A chapa das candidaturas à vereança terá 16 nomes: dez do PT, quatro do PV e dois do PCdoB. PV e PCdoB já definiram seus candidatos a vereador. O PT municipal esperava a homologação dos nomes escolhidos para prefeito e vice. “A chapa ainda está fechada”.

Segundo ainda o documento, Airton José só não será candidato da federação em caso de renúncia, morte, inelegibilidade, indeferimento ou cancelamento de registro. Nas cinco hipóteses, a direção municipal, em conjunto com o GTE (grupo de trabalho eleitoral) Nacional, comunicará a escolha dos substitutos.