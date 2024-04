Quase 1 tonelada de resíduos é recolhida em ação ambiental no rio Itiberê

6ª edição da Remada Ambiental contou com mais de 100 participantes, um evento promovido pelo Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) no aniversário de 26 anos

Fotos: Divulgação TCP

No último sábado, 13 de abril, 996 quilos de resíduos foram recolhidos do rio Itiberê, em Paranaguá, durante a 6ª edição da Remada ambiental, evento promovido pela TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, e que contou com o apoio da Associação de Coletores e Recicladores Nova Esperança, da Prefeitura de Paranaguá e da empresa de consultoria ambiental Acquaplan.

Entre colaboradores do Terminal e voluntários da comunidade, mais de 100 pessoas participaram da ação fazendo o uso de barcos, canoas, caiaques e stand up paddles. Durante a Remada, adultos e crianças também puderam aproveitar outras atrações como as barraquinhas de pipoca e algodão doce, além de uma oficina de pintura facial.

“No dia em que a TCP completa 26 anos, celebramos a data unindo forças com a comunidade para realizar a remoção de resíduos do Rio Itiberê, patrimônio parnanguara que tem um papel importante no desenvolvimento socioeconômico da cidade e na conservação de todo o ecossistema em seu entorno”, destacou o gerente de saúde, segurança do trabalho, e meio ambiente do Terminal, Kayo Zaiats.

O evento iniciou às 8h da manhã, no trapiche dos golfinhos, em frente à praça Mário Roque, e se estendeu até o meio-dia de sábado. Ao término das quatro horas de evento, foram encontrados objetos como um carrinho de bebê, uma porta de micro-ondas, uma impressora e uma espreguiçadeira. Em edições anteriores da Remada Ambiental, já foram coletadas portas de geladeira, um eixo de carro com a roda ainda acoplada, bicicletas, partes de um sofá e até mesmo televisores.

De todo o resíduo coletado nos 10 quilômetros de rio percorridos pelos voluntários, 596 quilos de material reciclável foram encaminhados para serem separados e devidamente destinados pela Associação de Coletores e Recicladores Nova Esperança, localizada na Ilha dos Valadares.

Além de promover a conscientização ambiental, Zaiats também ressaltou o impacto na saúde pública que a Remada Ambiental traz para a cidade. “A destinação incorreta de resíduos em rios e córregos contribui para a proliferação do mosquito transmissor da Dengue, o que torna esta ação tão necessária em um momento como este”. De acordo com o último boletim da Dengue, divulgado pelo governo do estado, 163 novos casos da doença foram confirmados em Paranaguá na última semana.

Desde a primeira edição da Remada Ambiental, em 2018, quase 3 toneladas de resíduos já foram retiradas do Rio Itiberê. Apenas na última edição, em 2023, os 150 voluntários que participaram da ação coletaram 985 quilos de resíduos.

Atualmente, a TCP possui mais de 30 ações socioambientais em andamento, as quais visam beneficiar a comunidade de Paranaguá e o meio ambiente. Um dos projetos é a Troca Solidária, que permite aos moradores a troca de materiais recicláveis por produtos da cesta básica e higiene pessoal.