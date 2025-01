Quem segura Zeca Dirceu?

O deputado Zeca Dirceu (PT) levantou nesta quinta-feira (16), com o pé esquerdo virado e às 6h32 nas redes sociais postou uma crítica ao governo federal – o motivo foi sobre a revogação da instrução normativa da Receita Federal de monitoramento das movimentações financeiras do Pix acima de R$ 5 mil. A postagem teve milhares de comentários e visualizações e até um retwite do ex-presidente Jair Bolsonaro que prontamente foi rebatido pelo deputado.

A postagem de Zeca Dirceu ganhou espaço na maioria dos canais de comunicação da imprensa nacional e a refrega com Bolsonaro foi histórica. “A Amazônia está em chamas!”, disse Bolsonaro ao retuitar a mensagem do deputado.

“Colocar fogo na Amazônia é especialidade sua! Quanto ao nosso governo; apesar dos erros, o governo é infinitamente melhor que o seu, que foi um desastre, lembre-se que você é o único presidente NÃO REELEITO da história. O povo te demitiu, mesmo você comprando votos adoidado e usando da violência de todo tipo para nos impedir de fazer campanha”, respondeu Zeca Dirceu ao ex-presidente.

Mais Professores

Na mesma postagem que criticou o governo, Zeca Dirceu destaca o alento de seguir na defesa da educação. “O Mais Professores está ON”.

Na quarta-feira, 15, Zeca Dirceu já havia cobrado uma atuação mais rápida do governo federal para atuar para baixar preços de alimentos e da energia no país. “Governo tem ferramentas (BB, MDA, MAPA, CONAB) para baixar preço dos alimentos, como também tem condições de baixar preço da energia elétrica e do gás. Algumas ações já estão em curso, mas precisam ser mais rápidas e mais amplas”, cobrou.

Candidato

Em tempo: Zeca Dirceu é candidato a presidente do PT do Paraná. A eleição será em 8 de julho. Neste sábado (18), uma plenária petista na cidade de Paranaguá começa a debater o PED (Processo de Eleição Direta). Zeca Dirceu estará presente.